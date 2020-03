Je kunt al op 15.000 knuffelberen jagen (maar houd wel afstand)

Nu de scholen al twee weken dicht zijn als gevolg van het coronavirus, moeten kinderen zich vooral binnen zien te vermaken. Het initiatief begon in Australië, maar slaat ook in Gelderland aan.

Wie zijn of haar eigen beer wil 'aanmelden', kan dat doen via onderstaand formulier. Op de kaart die daarna volgt is te zien waar op dit moment al beren voor de ramen staan.

Op Facebook laten veel mensen zien hoe hun beer voor het raam schittert. Soms is het een hond of kat, maar ook die mogen uiteraard meedoen.

Leuke afleiding voor de kinderen

In een wijk in Duiven is de berendichtheid heel hoog. Daarom maakten Angela en Kevin met hun kinderen Romeé en Roy een uitje door de buurt. 'Het is wat minder weer, maar je moet de kinderen wel bezig houden', vertelt Angela. 'Daarom maken we toch maar even een ommetje. Volgende week wordt het beter weer, dan kunnen we verder op berenjacht. Het is overgewaaid uit andere landen.'

'Het wordt steeds lastiger, want het is nu al twee weken. We hebben vandaag al gekleurd, geschilderd en gekleid. Dan moet je op een gegeven moment toch creatief worden. Vandaar dat we iedere dag even een berenjacht doen. Er komen er dagelijks heel veel bij, dat is leuk om te zien.'

Houd afstand tijdens berenjacht

Er klinkt ook kritiek op het initiatief. Zo zou het niet stroken met het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege het coronacrisis. 'Hopelijk blijft het nu heel klein en lokaal, want eigenlijk is dit weekend cruciaal en is het advies thuisblijven', reageert iemand op Facebook.

'Als je ziet dat het rustig is op straat, ga je even met je kids een wandelingetje maken', zegt een ander. 'Beter dan met z'n allen naar het strand of woonboulevard. Gebruik je verstand.'

Vanuit het RIVM en de GGD is geen advies gegeven om kinderen niet buiten te laten spelen. Wel is nadrukkelijk gewaarschuwd dat groepen van meer dan twee mensen niet zijn toegestaan. Gezinnen en huishoudens vormen een uitzondering op die regel.

