Sportschool brengt toestellen naar mensen thuis: 'Ze geloven bijna niet dat we dit doen'

'We willen onze leden graag tevreden houden', zegt Ritchy Kleinnibbelink van Vital. 'Het ziet ernaar uit dat we ook na 6 april nog gesloten moeten blijven en op deze manier kunnen onze leden toch thuis blijven sporten.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Sportschoolleden hebben volgens Het Juridisch Loket recht op een vergoeding nu ze niet in een sportschool terecht kunnen. Dit geldt alleen voor de periode dat een abonnement niet gebruikt kan worden. Daarbij kunnen leden ook hun geld terug vragen.

Maar sportscholen mogen leden ook een ander aanbod doen. Als oplossing bieden veel sportscholen bijvoorbeeld online lessen aan, een waardebon of een gratis verlenging van het abonnement. Leden bepalen zelf of ze dit redelijk vinden en mogen dat aanbod ook weigeren.

'Ze geloven bijna niet dat we dit doen'

De sportschool heeft een busje gehuurd en levert zogenaamde megawalkers, spinningfietsen en kleinere materialen aan huis. De leden krijgen de toestellen een aantal dagen te leen. 'Het is een extra service die we bieden', zegt Kleinnibbelink.

'We begeleiden ze ook in een groepsapp met filmpjes en lessen, zodat ze virtueel met ons mee kunnen doen', zegt Kleinnibbelink. 'Ze geloven bijna niet dat we dit doen. Als we voor de deur staan met een toestel zien ze dat het geen geintje is.'

Ank is één van de leden die een megawalker te leen krijgt om thuis te kunnen sporten. 'Ik ben normaal gesproken vaak drie keer in de week in de sportschool te vinden. Nu is het super dat je ook nog wat thuis kunt doen. Zo blijf je gemotiveerd.'

Sini Gudde heeft de afgelopen dagen al thuis kunnen sporten op het apparaat: 'Dit is echt een uitkomst', vindt ze. 'Je blijft lekker fit en kunt lekker blijven oefenen. Ik vind dit een mooi initiatief.'

Blijven aanbieden

Nu de sportschool ook de komende tijd nog gesloten blijft, zal de situatie nog even zo blijven. 'Als er geen lockdown komt blijven we dit de komende tijd aanbieden', zegt Kleinnibbelink. 'We bezorgen met heel veel plezier. Daarnaast maken we dagelijks filmpjes, zodat mensen meerdere lessen kunnen volgen. Er is aanbod voor iedereen voor zowel jong als oud.'