Even geen corona: dít gebeurde er vrijdag ook in Gelderland

Drachtige geit doodgebeten in Randwijk: het werk van een wolf?

Een drachtige geit is woensdag uit haar stal bij een huis in het buitengebied van Randwijk verdreven en doodgebeten. Het werk van een hond, of is het dier het nieuwste slachtoffer van de wolf?

Raad keert zich tegen Arnhems plan flitsparkeren

Foto: Pixabay

Er moet een pilot komen om kortstondig te parkeren voor een snelle boodschap in Arnhem: flitsparkeren of 'Shop&Go'. Maximaal een half uur, voor 1,45 euro. Dat wil wethouder Roeland van der Zee. Hij wees 21 plekken aan op zes verschillende locaties. Een raadsmeerderheid laat echter aan Omroep Gelderland weten daar niets in te zien.

Nieuw college Beuningen presenteert zichzelf en coalitieakkoord

Foto: Omroep Gelderland

Beuningen Nu & Morgen, GroenLinks, D66 en de Partij van de Arbeid hebben een coalitieakkoord gepresenteerd, nadat het vorige college eind februari klapte. Per mail trok de grootste partij in de gemeenteraad van Beuningen de stekker uit de samenwerking met VVD en CDA. Naast een coalitieakkoord werden ook de nieuwe wethouders voorgesteld.

200 km/u op de snelweg: bestuurder is rijbewijs wéér kwijt

Foto: Politie Team Verkeer Oost-Nederland/ Twitter

Een bestuurder die donderdagavond een snelheid van bijna 200 kilometer per uur klokte is zijn rijbewijs kwijt. De man noteerde een forse overschrijding van de maximumsnelheid op de A50 ter hoogte van Hattem: 194, waar 120 is toegestaan.

Agent vindt 600.000 euro - maar het is nep

Foto: Wijkagent Sonsbeekkwartier / Instagram

Een agent van de Arnhemse politie vond donderdag aan de rand van de stad een plastic zak met dikke stapels nepbankbiljetten Na een melding van een boswachter nam de agent polshoogte en trof de zak aan. Daarin zat om en nabij de 600.000 euro aan vals geld.

