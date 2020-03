'Het ziekenhuis lijkt leeg, maar achter gesloten deuren heerst hectiek'

Andreas Voss is hoogleraar Infectiepreventie aan het Radboudumc en medisch manager bij het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Zorgpersoneel beleeft de hele crisis volgens hem heel anders dan de rest van het land. 'Wij zijn de hele dag druk bezig in het ziekenhuis. Terwijl de rest thuis zit opgehokt.' Een privéleven zit er volgens hem op dit moment even niet in.

Bekijk hier het interview bij De Week van Gelderland (tekst gaat daaronder verder):

Toch is het ziekenhuis 'leeg' als je binnenkomt. 'Dat is bijna niet te begrijpen. Er is niemand in de wandelgangen.' Al het werk en de hectiek vindt namelijk achter de deuren van de IC plaats, legt Voss uit.

Voss werkt op dit moment mee aan onderzoek naar een vaccin tegen corona. 'Dat moet je afweer verbeteren, waardoor er minder mensen ziek worden.' Dat wordt volgens hem eerst onderzocht bij mensen die in de hogere risicogroep vallen. 'Maar als we aan kunnen tonen dat het werkt, kan het ook breder worden ingezet.' De studie moet volgens Voss nog wel beginnen en kan enkele maanden duren.

'Roeien met de riemen'

Zijn dagelijkse werkelijkheid ziet er op dit moment totaal anders uit voor Voss. 'Normaal schrijf je een infectiepreventie-protocol, en dan ben je voor twee jaar klaar. Op dit moment hebben we al de achttiende versie van ons corona-protocol.' Het is constant 'roeien met de riemen die er zijn' en 'aanpassen aan de situatie die er is'. Ondanks alle maatregelen zal er volgens Voss nog zeker de komende vier weken een enorme druk op de IC's zijn met 'ernstig zieke patiënten'.

'Manier van omgaan verandert'

Deze crisis zou wel eens kunnen betekenen dat 'de hele manier van met elkaar omgaan' in de toekomst verandert, denkt Voss. 'Ik ben ervan overtuigd dat Nederland er post-corona, anders uitziet dan vandaag. Dat heeft niet alleen met de afhankelijkheid van farmaceuten te maken. Maar neem bijvoorbeeld de noodzaak om meetings te houden. Ik ervaar nu dat ik via beeldbellen perfect met mensen in Utrecht kan communiceren, in plaats van eerst uren in de trein te zitten.' Ook het hele vliegverkeer zou volgens hem wel eens af kunnen nemen.