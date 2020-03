Marcel Rözer: 'Ik heb genoten van het schrijfproces'

Rözer schreef enkele sportbiografiën en daarna schreef hij 'Zo Vader': Een boek over de geschiedenis van zijn familie in de Achterhoek tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. En nu is er dus zijn eerste roman.

Niet therapeutisch

Het boek gaat over geschiedenisdocent Johan die als veerman werkt na een burn-out. Maar ook op de veerpont wordt hij belaagd door onbestemde angsten die alles te maken hebben met Duitsland. Om uit deze molen van emotie te komen zal Johan op reis moeten, naar Dresden, naar het moment in zijn leven waarop alles klopte. 'Ik ben zelf fobisch geweest en dus een ervaringskundige. Het boek is niet therapeutisch, maar mijn eigen angst was wel een basis.'

Rözer werd geboren in het Achterhoekse Ulft en wist op jonge leeftijd al dat hij journalist moest worden. Reizen met een doel: schrijven en verhalen vertellen. Dat deed hij eerder als sportjournalist en sinds 2005 als zelfstandig ondernemer en sindsdien schreef hij voor onder meer de VPRO-gids, Nieuwe Revu, Vrij Nederland, Onze Wereld en NRC Handelsblad en dus voor het eerst als schrijver van een roman: 'Ik heb volop genoten van het schrijfproces, daarnaast ben ik zelf van Duitse komaf en heb ik een studie gemaakt van mijn eigen afkomst.'

Lovende kritiek

Het doel was vooral om een mooi en vlot lezend boek te schrijven. Dat is gelukt, want de eerste recensies zijn lovend. 'Het is zo'n boek waarin je het liefst zo snel mogelijk door wil, terwijl je tegelijkertijd bang bent dat je het te snel uit zult hebben. Nog lang na de laatste bladzijde bleef ik met dit boek verder leven, zo viel het afscheid minder zwaar', schreef Herman Koch na het lezen van Het Blauwe Wonder.

De presentatie van het boek 20 maart was toepasselijk genoeg op de veerboot tussen Millingen en Tolkamer.