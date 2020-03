'Zet ons ook op de eerste rij': Liemerije verpleeg- en verzorgingshuizen luidt de noodklok

'Ik zou willen vragen aan de minister of onze sector en die van de thuiszorg ook gewoon op de eerste rij geplaatst kunnen worden', zegt Marijke Poelhekken, manager zorg bij Liemerije. De zorgorganisatie voor ouderen heeft duizend medewerkers in dienst, verspreid over locaties in Westervoort, Zevenaar, Duiven, Didam, Tolkamer en Pannerden. 'Wij werken met mensen die ontzettend kwetsbaar zijn voor dit coronavirus. Die willen we beschermen, maar ook onze eigen mensen moeten veilig kunnen werken'.

Grote onzekerheid

Het tekort aan mondkapjes, handschoenen en andere middelen is groot. Wat er wel is, wordt door het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en de veiligheidsregio verdeeld. Ziekenhuizen en huisartsen zijn eerst aan de beurt, daarna pas de verpleeghuizen. Die hebben daardoor maar voor een paar dagen voorraad en het is niet duidelijk wanneer die aangevuld kan worden. Poelhekken: 'Dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee, en je wil echt niet het moment bereiken dat je je mensen de vloer op moet sturen zonder beschermende middelen'.

Iedereen moet op de been blijven

'Daarnaast hebben we in de ouderenzorg al lang te maken met een tekort aan personeel', vervolgt Poelhekken. 'Zonder een goede bescherming van de werknemers wordt het risico op besmetting groter. Als er veel personeel uitvalt komt de verzorging van de ouderen in gevaar. We hebben nu iedereen nodig, ook daarom is het belangrijk is dat onze mensen op de been blijven. We zullen echt nog wel een tijdje door moeten met dit virus. Een goede bescherming voor het personeel en de bewoners is essentieel'.