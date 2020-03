Quarantaine is extra belastend voor mensen in psychische nood

Zoveel mogelijk thuisblijven in deze tijd van corona. We vinden het allemaal moeilijk, maar voor mensen in psychische nood komt deze tijd extra hard aan. Hulpverleners houden hun hart vast voor de gevolgen.

De Nijmeegse Unit Academie is een atelier waar wekelijks jong volwassenen komen die een beetje vastgelopen zijn in het leven. Die wekelijkse bijeenkomsten geven hen structuur.

Teruggeworpen op zichzelf

Gemma van Grinsven van de Unit Academie: 'Het geeft absoluut structuur en dat is waar ik me nu ook zorgen over maak in verband met de coronacrisis. Dat deelnemers heel erg teruggeworpen zijn op zichzelf.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Een van de deelnemers is Anne Blaauw. In een vlog op YouTube vertelt zij hoe door haar angststoornis jaren lang de deur niet uit kwam. Nu ervaren anderen wat voor Anne eigenlijk al heel vertrouwd is. Zo behaalde zij vanwege haar angststoornis haar school door thuis alle stof door te nemen, precies zoals nu alle scholieren moeten.

Bang voor terugval

Maar tegelijk geeft dat vertrouwde gevoel haar ook angst, zo zegt zij in haar vlog. 'Ik ben heel erg bang dat dit alles gaat leiden tot een terugval in mijn angststoornis.' Anne had juist grote stappen gezet: ze was begonnen aan een nieuwe therapie, ze deed aan yoga en ze kwam de deur weer uit. Maar aan dat alles is nu abrupt een einde gekomen.

Gemma van Grinsven maakt zich ook zorgen over de andere deelnemers van wie vele met autisme, voor wie structuur juist zo belangrijk is. Via een groepsapp proberen de deelnemers contact te houden met elkaar en met hun begeleiders. Maar sommige onttrekken zich daaraan. 'Ik weet van een aantal deelnemers die ook al hun dag- en nachtritme omgegooid hebben.'

Grote gevolgen

Gemma wil zelfs kijken of de Unit Academie toch niet beperkt open gesteld kan worden, met het in acht nemen van alle veiligheidsregels, zoals het houden van afstand. Anders komen mensen die in psychische nood verkeren volgens haar in grote problemen. 'Wat het vooral zo moeilijk maakt is dat we niet weten hoe lang het duurt', zegt zij. 'Het zou al schelen als er een einde in zicht was.'

Anne probeert in elk geval zo veel mogelijk haar oude structuur vast te houden. Ze heeft voor zichzelf een dagschema opgesteld waar ze zich streng aan houdt. 'Ik probeer niet de hele dag in mijn joggingbroek te zitten maar mijn gewone kleren aan te trekken en die structuur in elk geval gewoon te behouden. Zodat je niet helemaal down wordt omdat je de hele dag in je bed blijft liggen.'