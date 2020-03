Samengestelde gezinnen en corona: 'Bij een lockdown ga ik met de kinderen bij mijn ex in huis'

Het lijkt misschien simpel, je sluit je met je gezin voor een paar weken even helemaal af voor de buitenwereld om dat verschrikkelijke virus buiten de deur te houden. Maar hoe doe je dat als je niet een standaard gezin bent, maar te maken hebt met een nieuwe partner, stiefkinderen en een ex?

Veel gescheiden ouders worstelen hier mee. Het leven van co-ouders bestaat al uit veel overleggen, maar dat is in deze tijd nog een stukje meer. Dat laatste beaamt Margot uit Arnhem helemaal. Ze woont in de Gelderse hoofdstad met haar dochter van 7. Haar ex woont in Driel. Ze hebben de afgelopen weken veel overleg gehad over de situatie. 'Al voordat de scholen dichtgingen hebben we besproken hoe we hiermee moesten omgaan', vertelt ze. 'En goede communicatie is het allerbelangrijkste'.

Heen en weer

Nu de scholen dicht zijn, hebben ze het rooster voor hun dochter veranderd. Ze is nu 5 dagen bij de één en dan 5 dagen bij de ander. 'Alle dagen zijn toch hetzelfde en voor haar is het een stuk rustiger op deze manier. 'Bovendien vraagt thuiswerken en thuis 'lesgeven' ook energie en zo hebben ze allebei na 5 dagen even tijd om bij te tanken. 'Zo lang er niemand ziek wordt in onze omgeving of er geen maatregelen bij komen, houden we het zo'. Margot heeft de situatie ook met haar dochter besproken en legt ook uit waarom ze dit nu zo doen.

Ook de kinderen van Yvette pendelen nog heen en weer tussen hun vader en moeder. ' Haar ex woont net als zijzelf ook in Arnhem en haar zoon (10) en dochter (8) wisselen nog volgens het vaste rooster. 'Dat gaat vooralsnog goed.' Yvette is wel bang voor een een totale lockdown: 'Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Kunnen en mogen de kinderen dan nog wel heen en weer? ' Ze vindt hier ook maar weinig informatie over bij het RIVM, zegt ze.

Alles in verbinding

Zowel Margot als Yvette hebben een nieuwe partner en hun exen ook. Het lastige daarvan is dat je de keten dus nooit helemaal kunt sluiten. Margot's nieuwe partner woont in Amersfoort en ook hij heeft kinderen. 'Wij zien elkaar wel, maar zijn dochter bleef bijvoorbeeld onlangs langer bij haar moeder omdat ze ziek was. Maar het is waar, iedereen staat uiteindelijk met iedereen in contact'.

De vriend van Yvette woont in Doetinchem en ook zij zien elkaar nog gewoon. 'Zo lang er tenminste niemand ziek wordt.' Om de risico's van besmetting dan toch maar zoveel mogelijk uit te sluiten, ziet ze vrijwel geen andere mensen. Maar het blijft lastig.

Bij één ouder

Harry uit Wezep heeft daarom gekozen voor een andere oplossing. Zijn kinderen verblijven voorlopig bij één ouder, in dit geval de moeder. 'Ik zag dit al aankomen en wilde zo snel mogelijk in gesprek met mijn ex hierover. Als de kinderen bij één ouder blijven, is er minder kans op besmetting. Het was mij om het even bij wie ze zouden verblijven. '

Waar de communicatie bij Yvette en Margot met hun ex-partner soepel verloopt, geldt dit niet voor iedereen en zeker ook niet voor Harry. 'Mijn ex vond dit eerst niet nodig. Ze houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en vindt dat genoeg'.

Ze vond 2 weken geleden dat ik paniek zaaide, maar tot nu toe zijn al mijn voorspellingen uitgekomen. ' Hij vindt het lastig dat hij zijn twee dochters van 11 en 15 nu niet bij zich heeft, maar vindt dit vooralsnog de beste oplossing. 'Mijn vriendin heeft diabetes en behoort tot een risicogroep. Daarom ben ik natuurlijk extra voorzichtig met alles. Ik vind het heel moeilijk dat mijn ex er anders overdenkt. '

Nog geen protocol

Kortom, het zet de verhoudingen op scherp en roept veel extra vragen op, terwijl je al genoeg zorgen hebt. Toch valt het aantal telefoontjes dat hier over gaat bij het RIVM mee. Volgens een woordvoerder bellen er wel wat gescheiden ouders, maar veel is het niet. 'We hebben hier natuurlijk ook geen lockdown, dat scheelt. Als dat er nog zou komen, zal er wel een protocol komen en wellicht dat er dan ook meer vragen komen van ouders.' Zo'n protocol is er nu al wel voor ouders waarvan de één in België woont en de ander in Nederland. 'Die moeten dan een bewijs van co-ouderschap en paspoort meenemen om over de grens te mogen, 'aldus het RIVM.

Yvette hoopt dat het in Nederland niet tot een totale lockdown hoeft te komen: 'Desnoods ga ik dan maar tijdelijk weer bij mijn ex in huis met de kinderen', flapt ze eruit. 'En nee daar heb ik het met hem nog niet over gehad...'

Om privacyredenen zijn alleen voornamen gebruikt van de ouders.