Corona draait seizoen van tennistopper Van Koot uit Dinxperlo de nek om

Aniek van Koot behoort tot de absolute wereldtop in het rolstoeltennis. Sinds een jaar of vijf reist zij de hele wereld over om de grootste toernooien winnend af te sluiten. Maar liefst 15 Grand Slams schreef zij al op haar naam. Maar sportief wordt 2020 door Corona een verloren jaar. Dus gaat Aniek dorpsgenoten helpen

Onder meer Roland Garros, US Open en Wimbledon ,dat zij vorig jaar won, stonden op haar agenda. Maar ook op de Paralympische Spelen in Tokio wilde Aniek graag vlammen. Daarom heeft zij met keihard trainen naar dit seizoen toegeleefd. Maar al het zweet, al de trainingsuren lijken voor niets geweest Want door Covid19 is haar wedstrijdseizoen al voorbij voordat het goed en wel begon. Onze beste rolstoeltennisser van dit moment zit thuis in Dinxperlo duimen te draaien, qua tennis dan

Buurtgenoten helpen

Want Aniek is geen stilzitter en in haar woonplaats Dinxperlo wonen veel bejaarden die nu geen boodschappen kunnen doen. Voor de topatleet is het dus logisch dat zij haar dorpsgenoten te hulp schiet. Zij is daarom eerst gaan praten met een aantal willekeurige senioren en schrok 'Ik heb zelfs geen toiletpapier meer' is een van de opmerkingen die Aniek hoorde van oudere mensen in haar woonwijk. Zij besloot meteen tot actie over te gaan.

Als boodschappenmaatje gaat zij nu een paar keer per week met een lijstje op pad voor bejaarde dorpsgenoten. Voor Aniek als boodschappenmaatje begon, overlegde ze eerst met een supermarkt. Samen hebben zij een constructie bedacht. Aniek haalt daarbij de boodschappen op rekening en legt de volle tassen bij de voordeuren. De supermarkt en de oudere klanten regelen zelf de betalingen. Ook vanochtend is Aniek druk geweest met boodschappen doen. Ze is blij dat zij alle tijd die zij over heeft nu kan gebruiken om anderen te helpen. Zij merkt dat er echt behoefte is aan helpende handen. 'Het loopt perfect, maar er kunnen nog wel een paar boodschappenmaatjes bij komen', zo zegt zij.

Gelijke kansen in 2021

Als Aniek van Koot niet op pad is als boodschappenmaatje, probeert zij geïmproviseerd te trainen. Zo heeft zij een mountainbike gekocht, waar zij ook met haar beenprothese kilometers op maakt. Maar ze mist de wedstrijdscherpte die je krijgt door veel de sportieve strijd aan te gaan. Dus het feit dat er nu geen toernooien zijn gaat zich absoluut wreken. 'Maar de anderen kunnen ook niet echt trainen', is de relativerende opmerking van Aniek. Volgend jaar zijn de kansen voor iedereen weer gelijk.