Ondernemer in grensgebied valt tussen wal en schip

Kor van der Zwan is gespecialiseerd in de productie van netten voor onder meer dierentuinen, golfbanen en scheepvaart. Hij woont al jaren pal over de grens in Elten, maar heeft een werkruimte in Ulft.

Hij legt uit: 'Ik zou voor overheidssteun in Duitsland moeten aankloppen bij de gemeente Emmerich, maar ik heb destijds een formulier ondertekend waarbij ik akkoord ging met het geen aanspraak op sociale voorzieningen, omdat ik in Nederland werk, daar ook ingeschreven sta met mijn bedrijf en daar belasting betaal. Ik heb in Emmerich recht op niks.'

Bekijk onze reportage. De tekst gaat eronder verder



Vergeefs aangeklopt

Hij vangt de eerste berichten op van in Duitsland woonachtige, Nederlandse, zelfstandigen die voor ondersteuning vergeefs aankloppen bij Nederlandse en Duitse instanties. 'Mijn accountant werkt vanuit België. Ook daar is het een puinhoop. We worden van het kastje naar de muur gestuurd.'

Wie aanspraak wil maken op de noodregeling voor zzp'ers moet in Nederland wonen. Wat dat betreft heeft Van der Zwan pech. Naar schatting een kleine twintig zelfstandigen in de Achterhoekse en Liemerse grensstreek zitten in hetzelfde schuitje als de nettenmaker.

'Ik heb het geluk', gaat hij verder, 'dat ik tot drie weken geleden nog een paar mooie klussen heb gehad, maar ik ben inmiddels aan het interen op mijn eigen vermogen. Mijn vrouw heeft geen werk. Er liggen nog een paar belastingaanslagen. Als ik die heb betaald, heb ik niks meer.'

Wat is de regeling voor kleine zelfstandigen?

Zelfstandigen die door het coronavirus zonder werk komen te zitten, kunnen maximaal drie maanden een aanvullend inkomen krijgen tot bijstandsniveau. Dat is ongeveer 1500 euro in de maand. Dit is een gift en gemeenten mogen voorschotten verlenen. Van der Zwan is met zijn bedrijf in Ulft aangewezen op werkbedrijf Laborijn, de sociale dienst voor Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Foto: Ondernemer Kor van der Zwan in overleg met wethouder Joop Wikkerink van Aalten.

Wethouder van Aalten en bestuurslid van Laborijn Joop Wikkerink springt voor grenswerkers als Kor van der Zwan in de bres. 'Normaal gesproken moet je ondersteuning aanvragen in de gemeente waar je woont. Maar voor hen die in Duitsland nul op het rekest krijgen, wil ik me hard maken voor hulp. Het gaat om een kleine groep mensen, om 1500 euro per maand voor levensonderhoud en dat voor maximaal drie maanden. Laat deze mensen die net over de grens wonen zich vooral bij ons melden!'

Laborijn is volgens een woordvoerder al met het verstrekken van voorschotten begonnen. 'We doen dit in goed vertrouwen', zegt ze.

'De onzekerheid is het moeilijkste'

Of hij een beroep doet op hulp vanuit Laborijn, weet hij nog niet. Maar ook voor manueel therapeut in Bredevoort Kasper Elferink, die al sinds 1998 in het Duitse Velen woont, breekt een moeilijke periode aan. Hij heeft zijn praktijk aan de Misterstraat tijdelijk gesloten. 'Ik houd het de eerste twee, drie maanden wel uit. Maar ik heb een gezin met drie kinderen. Als het langer gaat duren, wordt het lastig. De onzekerheid is het moeilijkste.'

Elferink heeft in Bredevoort sinds kort een nieuwe verhuurder. 'Ik durfde nog niet over een mogelijk lagere huur te beginnen. Hij is nog maar net begonnen als huurbaas en hij moet ook geld verdienen. Maar we moeten het er wel een keer over hebben,'

Meer info over regelingen voor zzp'ers is hier te vinden.