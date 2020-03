953 mensen met corona in Gelderland, aantal ziekenhuisopnames neemt snel toe

In onze provincie zijn in totaal 953 bekende gevallen van corona. Dat zijn er 131 meer dan een dag eerder, meldt het RIVM.

Gelderland staat nog op de vijfde plek met het aantal besmettingen, maar is hard op weg om Limburg (970 besmettingen) in te halen. In Noord-Brabant zijn nog altijd veruit de meeste besmettingen bekend: 2488.

In onze provincie is Nijmegen het zwaarst getroffen, met inmiddels 132 patiënten.

Steeds meer ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in Gelderland relatief snel toeneemt, net als in Noord- en Zuid-Holland. Donderdag maakten de GGD's bijvoorbeeld melding van 60 nieuwe patiënten met corona in een ziekenhuis in onze provincie.

Het rijksinstituut heeft geen duidelijke verklaring waarom het aantal ziekenhuisopnames hier snel toeneemt. 'Wel zien we nog steeds een verdere verspreiding van het virus. Bij ziekenhuisopnames duurt het even voordat het in de cijfers zichtbaar is', laat een woordvoerder weten.

Mensen raken besmet, worden ziek, bellen de huisarts en gaan dan pas naar het ziekenhuis. Al met al duurt dat ongeveer twee weken. 'Het is nog minder dan twee weken geleden dat het kabinet maatregelen heeft genomen om de verspreiding tegen te gaan', aldus de woordvoerder.

Mogelijk heeft de stijging ook iets te maken met dat Gelderse ziekenhuizen patiënten uit Noord-Brabant hebben opgenomen, maar het RIVM heeft daar geen cijfers over.

