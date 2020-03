Wat doet de coronacrisis met het lichaam van duizenden Vierdaagselopers?

'Een uitgelezen kans', noemt Hopman het zelfs. De Nijmeegse Vierdaagseloper als onderzoeksobject voor wat thuiswerken met ons lichaam en geest doet. De gedachte lijkt misschien vreemd, maar is dat absoluut niet. Want Hopman volgt al sinds 2011 zo'n 24.000 lopers van de Vierdaagse voor allerhande gezondheidsonderzoek.

Vierdaagseloper perfect onderzoeksobject

'Van die 24.000 mensen weten wij dus heel veel. Over hun beweeggedrag, over ziekte, over gezondheid, over risicofactoren,' aldus Hopman. 'En dat is nu een ideale groep om te kijken wat er gebeurt, nu mensen ineens hun gedrag moeten veranderen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.



Door 'toen' te vergelijken met 'nu' kan Hopman zien wat er is veranderd door de coronacrisis. Volgende week verstuurt ze al de eerste drieduizend vragenlijsten naar de lopers. Daarna wordt het onderzoek verder uitgerold. Natuurlijk wordt gevraagd hoe de mensen aan hun beweging komen en hoeveel ze zich inspannen, nu ze thuiszitten.

'Maar we stellen ook vragen over risicofactoren. We vragen ze hun gewicht te meten. We vragen mensen ook naar oplossingen. Dus wat doen mensen wel om aan beweging te komen? En we vragen bijvoorbeeld ook dingen over werkhouding en over klachten.'

Weer middelpunt groot wetenschappelijk onderzoek

En zo zijn de Vierdaagselopers weer eens het middelpunt van een groot en bijzonder wetenschappelijk onderzoek. 'Misschien hebben mensen ook wel fantastische tips, ideeën, suggesties, waar wij allemaal ons voordeel mee kunnen doen om toch die beweging er in te houden.'