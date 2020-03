'Mijn kind is erg ziek, heeft ze corona?' Vragen én antwoorden over het coronavirus

Ashis Brahma is arts infectieziekten bij de GGD Noord en Oost Nederland. Hij beantwoordde vandaag onder meer de volgende vragen:

Hoeveel mensen zijn er nu in totaal besmet?

'Dat is moeilijk in te schatten. Sommige mensen zeggen: voor elke bekende besmetting zitten er een of twee gevallen onder. Daar weten we hopelijk in april meer over. Als de bloedbank testen heeft gedaan.'

Hoe weet ik of ik het coronavirus al heb gehad?

'Dat weten we pas zeker als er goede bloedtesten beschikbaar komen. Maar de wereld van virussen is erg ingewikkeld. Er zijn wel duizenden soorten corona en we moeten de specifieke soort hebben die nu rondgaat. Dus het is nog even wachten, helaas.'

Mijn kind is erg ziek, heeft ze corona?

'Door de bank genomen worden kinderen door dit virus niet of nauwelijks ziek, denk aan een neusverkoudheid. Dus het is erg onwaarschijnlijk. Dat een 16-jarige meisje in Frankrijk overleed, is echt een hele erge uitzondering.'

Moet ik spullen uit de supermarkt eerst schoonmaken?

'Als je het schoon wilt maken, moet je het doen, maar het is niet mijn advies. Theoretisch heeft iemand het aangeraakt. Maar we moeten een beetje ons gezonde verstand gebruiken. Supermarktmedewerkers wassen heel veel hun handen.'

