Campings worstelen met nieuwe corona-regels: dicht of open blijven?

'Zonder toiletgebouwen kun je geen camping open houden', zegt Edwin Bomers eigenaar van recreatiepark Marveld. 'Het is ondoenlijk voor gasten om in hun eigen caravannetje te douchen en bovendien: een campertoilet moet ook geleegd worden in een toiletgebouw.'

Daarnaast zijn de restaurants en het zwembad op zijn park ook al dicht. 'We kunnen dus niet meer het product leveren dat we willen leveren.' Hij besloot de deuren te sluiten, in ieder geval tot 6 april. De mensen die al geboekt hadden, krijgen een tegoedbon.

Wel open met 'hondenwasje'

Camping de Bosrand in Speuld blijft wel open. De mensen die een eigen toilet hebben, mogen blijven. Douchen wordt lastig omdat het toiletgebouw dicht zit, maar een 'hondenwasje' met wat water en zeep op de eigen kampeerplek kan wel. 'Vroeger gingen we ook niet iedere dag onder de douche', zegt een een van de gasten die vanwege het coronavirus van het westen van het land naar de camping in Gelderland is gekomen.

'Als je hier een blokje omgaat, kom je niemand tegen, thuis is het veel drukker.' Zij en haar man zijn voornemens om zo lang als het kan op de camping de Bosrand te blijven. 'We zijn hier nu niet op vakantie hoor, het is echt voor onze veiligheid.' Eigenaar Ria Toes van de Bosrand vindt het prima dat haar gasten blijven. 'We hebben overal briefjes opgehangen dat het sanitair gesloten is en iedereen houdt goed afstand.'

Verschil in regels

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio's die allemaal eigen crisismaatregelen nemen in verband met het coronavirus. In steeds meer delen van het land worden vakantieparken gedwongen te sluiten. Maar dus niet overal.

Bomers vindt het onbegrijpelijk dat er in Nederland niet één lijn wordt getrokken voor recreatieparken in coronatijd. 'Twaalf kilometer verderop, in Twente, zijn alle parken gesloten. En dan komen ze bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland met een sluiting van de sanitaire gebouwen.' Gevolg is dat gasten van gesloten campings naar andere nog geopende recreatieparken in de buurt trekken, denkt hij.

'Coronatoeristen'

Dat vindt Bomers onverstandig. 'In deze tijden hoor je niet te slepen met toeristen. Iedereen wordt verzocht om thuis te blijven, waarom zouden toeristen dan het hele land door moeten trekken?'

'Wij zijn er niet om coronatoeristen op te vangen, zoals mensen die het veiliger bij ons vinden dan in Amsterdam drie hoog achter. Dat heeft allerlei risico's. Wij zijn voor de veiligheid voor de gasten en onze medewerkers en dan is sluiten eigenlijk de enige optie.'

Hij roept alle veiligheidsregio's op samen één duidelijke lijn te trekken.

