Kievitseieren, ijsvogels en orchideeën in nieuw Apeldoorns stadspark

In het nieuwe Apeldoornse stadspark Zuidbroek worden concerten georganiseerd, wandelen omwonenden met de hond en zijn kinderen er druk aan het voetballen. Maar in datzelfde park zijn inmiddels ook de eerste kievitseieren gevonden en groeien zeldzame orchideeën. Natuur en recreatie gaan er hand in hand.

De weilanden en akkers hebben plaatsgemaakt voor honderden nieuwbouwwoningen. Een ander deel in het gebied in het noordoosten van Apeldoorn is ingericht als stadspark. Een groot grasveld wordt er gebruikt als evenemententerrein en er is ruimte voor de natuur. Daar is de toplaag van de voormalige landbouwgrond afgegraven. Op het drassige land groeien nu mossen en zeldzame planten, zoals de gevlekte orchis en de parnassia.

Podcast 'Park Zuidbroek'

Bertus de Vries woont een paar honderd meter bij het park vandaan. Samen met andere 'Vrienden van Park Zuidbroek' zet hij zich in voor het stadspark. Bertus neemt BuitenGewoon-Radioverslaggever Laurens Tijink mee het park in.

De Vries is trots op het feit dat natuur en recreatie in dit stadspark zo goed samen gaan, al zijn er ook voorbeelden waarbij het botst. Zo wordt er op de website van het park gewaarschuwd voor een felle buizerd die het gemunt had op een hardloper. En buurtbewoners laten honden niet aangelijnd en dat is slecht nieuws voor onder meer de broedende kieviten in het park.

Door het park stroomt een beekje. Dat is ook de reden waarom de ijsvogel zich thuis voelt in park Zuidbroek. Er zijn voldoende rustige plekjes waar het blauwe vogeltje in alle rust kan vissen. Vanwege het grote verval van de beek zijn er op meerdere plaatsen vistrappen aangelegd. Tussen het riet in de vijver laat vanochtend een klein vogeltje met een zwarte kop van zich horen.

Samenwerken

De stichting Vrienden van Park Zuidbroek onderhoudt de contacten met onder meer de gemeente Apeldoorn en het waterschap. 'Die samenwerking verloopt erg goed', concludeert De Vries tevreden. Hij is blij dat de bewoners betrokken worden bij de ontwikkeling van het 30 hectare grote stadspark. Ook vanuit de bewoners is de betrokkenheid groot. Zo is er een zwerfvuilteam dat het park schoon houdt, anderen organiseren activiteiten of onderhouden het groen. Door de uitbraak van het coronavirus zijn alle activiteiten in Park Zuidbroek voorlopig afgelast. Wandelen mag, als er tenminste voldoende afstand gehouden wordt tussen mensen én dieren.

Ook de kleine karekiet komt in het park voor. (Foto: Bertus de Vries)

Rietstengels in Park Zuidbroek (Foto: Laurens Tijink)

In het park broeden kieviten. (Foto: Bertus de Vries)

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.