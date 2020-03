Huis verkopen via livestream: makelaars werken anders door corona

Broer en zus Arjan en Erika Buurman hebben samen een makelaarskantoor in Apeldoorn. Bij binnenkomst is direct duidelijk dat zij maatregelen nemen vanwege het coronavirus. Op het bureau van de receptioniste staan handschoenen en desinfectiemiddel. 'Ik plan graag uw bezichtiging in', zegt diezelfde receptioniste door de telefoon. 'Maar ik wil u er wel op wijzen dat u maximaal met z'n tweeën mag komen. En mag ik u vragen of u op dit moment helemaal gezond bent?'

Zie ook: 'Minder nieuwe huizen in de verkoop, maar kopers zijn er nog steeds'

Het zijn de gevolgen van de coronacrisis. 'Wij komen met veel mensen in aanraking', legt Arjan Buurman uit. 'Dus moeten wij van alles bedenken om de kans op een besmetting kleiner te maken.' Bij elke bezichtiging loodst hij dan ook mensen direct naar de keuken van het huis. 'Daar moeten ze hun handen wassen. Als ze dat gedaan hebben, krijgen ze handschoenen aan. Die draag ik zelf ook.'

Uit een rondgang van Omroep Gelderland blijkt dat veel makelaars deze maatregelen nemen. Maximaal twee personen op bezichtiging, handen wassen, handschoenen en niet binnen anderhalve meter van elkaar: elke makelaar vertelt hetzelfde verhaal. 'We moeten voorkomen dat wij het virus krijgen, maar we willen ook geen besmetting het huis binnenbrengen', legt Buurman uit. 'We blijven dus soms buiten of in de woonkamer wachten, tot de bezichtiging klaar is. En alle nagesprekken doen we daarom ook telefonisch of via videobellen.'

En dat videobellen breidt het kantoor nu verder uit. Elke nieuwe woning wordt op Facebook gepromoot via een livestream. 'Op die manier kan iedereen meekijken', legt Erika uit. Ze staat op het punt zo'n live bezichtiging te doen. Een cameravrouw filmt met de mobiele telefoon, terwijl Erika alle hoekjes en gaatjes van het huis laat zien. 'We hadden al langer het idee om zoiets te doen', legt ze uit. 'Maar door de enorme drukte op de huizenmarkt kwamen we er niet aan toe. Nu is het een soort noodoplossing, vanwege het coronavirus, maar het bevalt me erg goed.'

De livestream is niet bedoeld om het huis direct te verkopen. 'Een koper wil toch altijd het huis even zelf zien', begrijpt Arjan Buurman wel. 'Maar dit zorgt wel voor een eerste schifting. Mensen die normaal gesproken na een eerste bezichtiging af zouden haken, haken nu na deze video al af. Daardoor hoeven wij minder mensen door het huis te leiden, en is de kans op een besmetting kleiner.'

Zo'n 30 mensen bekijken de livestream rechtstreeks via Facebook. 'En onze vorige video heeft zo'n 5000 mensen bereikt', weet Erika. 'We zien echt dat de interesse er is, en dat het ook effect heeft. Als de Coronacrisis straks voorbij is, blijven we dit waarschijnlijk wel doen.' Al zijn alle maatregelen voor haar ook wel wennen. 'Het contact met kopers en verkopers is veel minder persoonlijk. Dat vind ik soms wel lastig. Maar ja, we hebben er allemaal mee te maken, en dit moeten we doen om verder verspreiding tegen te gaan.'