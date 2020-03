Drogisterij draait overuren: 'Zwoegen om wc-papier de winkel in te krijgen'

De sfeer op de werkvloer van het distributiecentrum is hectisch. Vanwege de enorme vraag is het flink aanpoten voor de sjouwers en heftruckchauffeurs. Medewerkers draaien extra diensten en nieuwe veiligheidsmaatregelen maken het werk niet makkelijker. ‘Er wordt met man en macht gewerkt', weet Yvette Heijwegen, logistiek directeur van A.S. Watson. 'De vraag is momenteel zo groot, dat het een uitdaging voor ons blijft om de schappen goed gevuld te houden.'

'Ga niet hamsteren'

Retailer A.S. Watson levert vanuit Heteren producten aan alle winkels van Kruidvat en Trekpleister. Tijdens de coronacrisis doen de drogisterijen goede zaken: producten als wc-papier, paracetamol en desinfecterende handgel gaan als warme broodjes over de toonbank. En dat zorgt soms voor lege schappen.

‘Waardoor het soms lijkt dat er niet genoeg is’, voegt Heijwegen toe. 'Maar het is een flinke opgave om met de huidige werkwijzen in te spelen op die onvoorspelbare vraag. Daarom is het ook zo belangrijk dat de consument niet gaat hamsteren.' Om de druk te verminderen, zijn er een aantal nieuwe regels in de winkels van Kruidvat en Trekpleister. Zo mag niet iedereen tegelijk naar binnen en geldt er voor sommige producten een kooplimiet.

Kijk hier naar de drukte in Heteren. De tekst gaat eronder verder.



'Het harde werk verbindt'

Om medewerkers van het magazijn te bedanken, delen teamleiders van het distributiecentrum vrijdag tulpen uit. ‘Het harde werk verbindt wel. Iedereen voelt hoe belangrijk het is om de consument in deze crisistijd te voorzien van alle producten’, vertelt Heijwegen. ‘Het magazijnwerk is niet altijd even zichtbaar, maar natuurlijk wel cruciaal. Daarom willen we daar vandaag even bij stilstaan.'