Aanhoudingen om teveel softdrugs in Ulft

De politie heeft vrijdagochtend twee mannen aangehouden in coffeeshop Scorpio in Ulft. De twee worden verdacht van het overtreden van de Opiumwet.

Wat de exacte overtreding is, is voor beide personen nog niet bekend. De politie benadrukt dat er geen sprake is van een inval. 'De personen zijn gecontroleerd en in de coffeeshop aangehouden.' De politie kwam vrijdagochtend onder meer met twee politieauto's, twee busjes en een aantal onherkenbare auto's ter plaatse.

De politie trof tijdens een controle van een voertuig op de N317 vrijdag 27 een grote hoeveelheid softdrugs aan. Uit onderzoek bleek dat er een link was met de coffeeshop in Ulft. Dit was reden voor de politie om de coffeeshop binnen te gaan. In het pand troffen agenten meer dan de toegestane hoeveelheid softdrugs aan. Daarnaast vonden ze een bedrag aan contant geld.

In het pand was een 51-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht aanwezig. Hij werd aangehouden. De bestuurder van het voertuig, een 45-man uit Arnhem werd eveneens aangehouden. De politie nam de softdrugs en het contant geld in beslag. Daarnaast werd het voertuig waarin een van de verdachten reed in beslag genomen. Beide mannen zijn ingesloten voor verhoor.