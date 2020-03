Topsport en corona: NEC-trainer Gesthuizen leeft mee met de zorg

In aflevering elf van de reeks topsporters en corona aandacht voor François Gesthuizen, trainer van NEC. Hij heeft er thuis heel veel taken bijgekregen: 'Ik heb me nog geen minuut verveeld.'

Het zou een vrij weekend geweest zijn voor NEC in verband met interlands. Dus in die zin verandert er deze dagen even niks. 'Nee, we zouden net een zware reeks hebben afgesloten met Volendam en De Graafschap. Dan nu een paar dagen vrij en opladen naar april, een drukke maand met dubbele programma's waarin alle beslissingen zouden vallen. Daar hadden we via periodisering qua fitheid ook al naartoe gewerkt. Maar dat valt nu allemaal weg. Plannen kan nu niet.'

Foto: Broer van den Boom

De trainer, die met Adrie Bogers en Rogier Meijer deel uit maakt van een triumviraat bij NEC, zag al snel de ernst van de situatie in. Op donderdag 12 maart plaatste hij al zijn kanttekeningen:

Zie ook: NEC zet vraagtekens bij beleid rond coronavirus

'Ja, toen ging het nog alleen om Brabant. Maar daarna kwamen diezelfde dag nog alle andere maatregelen. We hebben daarna niet meer getraind. We besloten meteen om andere oplossingen te zoeken. Daarin wil iedere club zo onderscheidend mogelijk zijn.'

'We hadden eerst nog het idee dat we spelers gebruik konden laten maken van fitnessruimtes of sportscholen, maar dat bleek ook niet te kunnen. Dus hebben we ze thuisprogramma's gegeven, gemaakt per individu met ook een krachtprogramma erbij. De insteek was om ze dan twee keer per week om de beurt in kleine groepen naar de club te laten komen om het gewicht, het vetpercentage en de fitheid te testen. Maar dat hebben we geschrapt, want we wilden daarin toch geen risico nemen.'

Onduidelijkheid

Of en wanneer de competitie wordt hervat, weet niemand. 'Ik heb begrepen dat er dinsdag weer een persconferentie is waar bekend wordt gemaakt hoe het verder gaat met de scholen. Het zou heel tegenstrijdig zijn als de scholen dicht blijven en de sporters wel weer bij elkaar mogen komen. Maar het is onduidelijk allemaal. Als het dan weer niet voor de topsport geldt na 6 april. Daarom zijn we ook al bezig om te kijken of we daarna wat oefenwedstrijden kunnen spelen om ons voor te bereiden op een eventuele hervatting van het seizoen.'

'Wat we nu al van plan zijn, is om binnen de kaders die nu wel zijn toegestaan de spelers volgende week te laten komen. Dus maximaal met drie personen en met anderhalve meter afstand. Ondertussen hou ik wel contact met de spelers. Ik bel ze, vraag hoe ze zich voelen, hoe het gaat met hun gezondheid en hun fitheid.'

Corona dichtbij

Gesthuizen is nu vooral thuis in Millingen aan de Rijn. 'Ik heb me nog geen minuut verveeld. Ik heb drie kinderen die nu thuis zijn, waarvan er één nog op de basisschool zit. Ik ben tegelijkertijd leraar, interieurverzorger en tuinman. We hebben een grote tuin en het is hartstikke mooi weer, dus ik ben veel buiten. Het heeft er in en om het huis nog nooit zo mooi uitgezien', lacht de trainer.

'Maar ik leef wel mee met de zorg. Mijn vrouw werkt bij een huisarts en heeft het heel druk. Normaal drie dagen, maar nu vijf dagen. Het was wel even spannend, want die huisarts is in contact geweest met een corona-patiënt. En dan weet je niet of er besmetting heeft plaatsgevonden. Het is nu anderhalve week geleden en tot op heden hebben we niks gemerkt.'

Serieus nemen

Het voetbal wordt door de coronacrisis wel weer even in het juiste perspectief geplaatst. 'Dit relativeert alles echt wel. Er was eerst sprake van afgesloten trainen, koste wat koste bezig blijven, zodat we vooraan zouden staan als alles weer zou beginnen. Want zouden we zoveel risico moeten nemen? Wat moeten we serieuzer nemen? Gezondheid of voetbal? Er zijn nu dingen die veel belangrijker zijn.'

Inspirerende trainers

Op social media circuleren momenteel rijtjes met de vier meest inspirerende voetballers. Aan François Gesthuizen dezelfde vraag, maar dan met trainers. 'De eerste is natuurlijk Pep Guardiola, vanwege zijn manier van spelen. Voor in zijn tijd bij Barcelona, met Xavi, Iniesta en Messi. Geweldig om te zien. Zelf heb ik als speler heel veel gehad aan Ronald Spelbos bij NAC. Die maakte als voetballer ook al indruk en als trainer zeker ook. Dan Huub Stevens, die ik in in de jeugd van PSV heb meegemaakt als hoofd opleidingen en trainer. Hij was heel hard, of liever gezegd heel duidelijk, recht door zee. Daar had ik destijds wel moeite mee, maar achteraf heb ik er veel aan gehad.'

Huub Stevens (Foto: ANP)

'En Bert van Marwijk natuurlijk. Ik heb hem meegemaakt bij Fortuna Sittard. Zijn trainingen waren altijd gericht op de speelwijze, met heel veel herhalen. Een beetje zoals Erik ten Hag dat doet bij Ajax. Daar heb ik als speler en later als trainer echt veel aan gehad. Variatie is leuk een aardig, maar het gaat om de manier van spelen. En we haalden ook resultaat onder Van Marwijk. Toen hij kwam, stonden we bijna onderaan en we haalden uiteindelijk net geen Europees voetbal en speelden de bekerfinale.'

Omroep Gelderland zoekt deze weken contact met zijn topsporters. Wat doet de afzondering met ze en hoe kijken ze vooruit? Daarom kun je elke avond rond 19.00 uur een verhaal lezen met een topsporter.