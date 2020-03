Drachtige geit doodgebeten in Randwijk: het werk van een wolf?

Een drachtige geit is woensdag uit haar stal bij een huis in het buitengebied van Randwijk verdreven en doodgebeten. Het werk van een hond, of is het dier het nieuwste slachtoffer van de wolf?

Het is een uur of één 's nachts, als geitenhouder Wout Kranenburg zijn geiten lawaai hoort maken. 'Maar dat doen ze wel vaker', vertelt hij. 'Ik was lui, dus ik ben er niet voor uit mijn bed gegaan. Helaas.'

Baarmoeder opgegeten

De volgende ochtend ziet hij dat één van de drie drachtige geiten is verdwenen. Hij vindt het levenloze dier op zo'n 50 meter van de stal. 'Ze is uit haar eigen stal verdreven en afgeslacht. De baarmoeder is eruit gegeten, met de kleine erbij.'

Kranenburg maakt foto's van het kadaver en de pootafdruk - 'veel te groot voor een vos' - en stuurt ze naar Wolven in Nederland, een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen. 'Het was een grote geit, die anderhalve meter omhoog is gesleept. De enige andere optie is dat het een hond is geweest', zegt Kranenburg.

'Alles wijst op een hond'

Wolven in Nederland gaat bij een melding van een aanval op landbouwhuisdieren altijd na of het een wolf is geweest. 'Sinds de wolf in 2015 terug in Nederland is, zijn er zo'n 350 gevallen bekend dat het daadwerkelijk om een aanval van een wolf ging', zegt woordvoerder Glenn Lelieveld. 'Bij honden en vossen gaat het naar schattingen om 4.000 tot 8.000 keer per jaar.'

Bekijk in deze video hoe het dna-onderzoek in zijn werk gaat. De tekst gaat daaronder verder.

Op basis van de foto's die Kranenburg doorstuurde, denkt de organisatie dat de geit niet is gedood door een wolf. 'De pootafdrukken, het kadaver van de geit, alles wijst erop dat het een hond is geweest.'

Zo zijn de pootafdrukken volgens Wolven in Nederland rond, waar die van de wolf langwerpiger zijn. Ook heeft een wolf meer ruimte tussen de tenen dan op de afdruk is te zien. 'Je ziet ook geen verwondingen bij de keel, terwijl een nekbeet juist typisch het werk van een wolf is', aldus de woordvoerder.

Haren opsturen

Toch is Kranenburg nog niet helemaal overtuigd. Hij wijst erop dat er al eens een wolf in Randwijk is gesignaleerd, twee jaar geleden voor het eerst. 'De pootafdruk die ik heb gefotografeerd kan ook van onze eigen hond zijn', zegt hij.

'Ik sta nu bij de plek waar het is gebeurd. Ik zie plukken haar in de takken hangen die niet van de geit zijn. Die ga ik verzamelen en misschien naar Alterra in Wageningen sturen. Dan kunnen ze daar onderzoeken welk dier het echt is geweest.'