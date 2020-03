Raad keert zich tegen Arnhems plan flitsparkeren

Er moet een pilot komen om kortstondig te parkeren voor een snelle boodschap in Arnhem: flitsparkeren of 'Shop&Go'. Maximaal een half uur, voor 1,45 euro. Dat wil wethouder Roeland van der Zee. Hij wees 21 plekken aan op zes verschillende locaties. Een raadsmeerderheid laat echter aan Omroep Gelderland weten daar niets in te zien.

Ruim een jaar werkte Van der Zee, samen met de ondernemers van Platform Binnenstad Arnhem (PBA), aan de pilot. Marian van Hooij laat namens PBA dan ook weten erg enthousiast te zijn over het plan. Ondernemers hebben daar volgens haar veel behoefte aan. 'Voor mensen die even snel iets op komen halen, of alleen een portie kibbeling willen eten.'

Maar het grootste probleem waar Van der Zee nu tegenaan loopt, is dat zijn voorstel afwijkt van de afspraken uit het coalitieakkoord, vooral een wens van zijn eigen VVD. Daar keren de coalitiepartners zich nu tegen. Het akkoord spreekt van zestig plekken op drie locaties en met name die uitbreiding van locaties is D66 en GroenLinks een doorn in het oog. De andere coalitiepartijen, VVD en PvdA, steunen de pilot wel.

'Ver buiten de gemaakte afspraken'

'Het voorstel gaat ver buiten de gemaakte afspraken en is voor ons niet bespreekbaar', laat Maarten Venhoek (D66) weten. 'Dat gaat tot veel autobewegingen in en om de binnenstad leiden. Dat is niet wat wij willen.'

Volgens Mark Coenders (GroenLinks) moet je 'echt niet willen' dat mensen rond gaan rijden, op zoek naar plekken. Ook over het creëren van zes extra parkeerplekken is hij niet enthousiast. 'Zeker niet als dat ten koste gaat van groen.' Coenders wil het gesprek aan met de wethouder en hem wijzen op de eerdere afspraken.

'Handig voor coffeeshopbezoekers'

Omdat ook een deel van de oppositie tegen het plan is, is er geen raadsmeerderheid. CDA en Arnhem Centraal zien liever de oorspronkelijke plannen met meer plekken. 'Weinig ambitieus', noemt Klaartje van Dillen (CDA) het voorstel. En Leo de Groot (Partij voor de Dieren) vindt flitsparkeren sowieso 'onzin'. 'Dat kan ook op een normale parkeerplaats', meent hij. 'Voor coffeeshopbezoekers is het wel handig, dat dan wel weer.'

'Wat heeft de automobilist hieraan?', vraagt SP'er Gerrie Elfrink zich af. 'De wethouder geeft zelf al aan dat geen gemeente in Nederland hiermee werkt. Hij vraagt zich vervolgens niet af waarom dat is.' Elfrink noemt het 'een recept voor teleurstellingen en verwarring'.

'Flut&Go', zou het plan volgens Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem) moeten heten. 'Maar zolang de VVD en het college ondernemers blijven pesten met veel te dure parkeertarieven, gaat het bergafwaarts.'

Wethouder zet 'plan met draagvlak' door

Van der Zee noemt het zelf een 'goed voorstel met draagvlak in de stad'. Wat hij vindt van de reactie binnen de gemeenteraad, daar wil hij niet op reageren. Maar vooraf was hij wel degelijk op de hoogte van de weerstand binnen de coalitie, blijkt uit stukken die Omroep Gelderland heeft ingezien. Toch koos hij er kennelijk voor het plan door te zetten.

Formeel hoeft het plan niet voor goedkeuring langs de gemeenteraad. Deze werd slechts door de wethouder geïnformeerd. Maar de raad heeft altijd middelen om het college bij te sturen wanneer zij het niet eens is met de uitvoering van beleid. Dat lijkt nu dus te gaan gebeuren. Op welke manier en of dat leidt tot aanpassing of annulering van het plan, zal moeten blijken.

