Persoonlijke immuuntherapie voor bloedvergiftiging kan sterfte terugdringen

Een gepersonaliseerde immuuntherapie kan de sterfte bij patiënten met sepsis (bloedvergiftiging) mogelijk terugdringen. Het internationale onderzoeksproject ImmunoSep, dat wordt gecoördineerd door het Radboudumc, gaat uitzoeken of met zo’n aanpak deze levensbedreigende aandoening beter te behandelen is.

Het project ontvangt ruim 10 miljoen euro subsidie van de Europese Unie.

Lichaamsreactie op infectie

Sepsis is een levensbedreigende ziekte, die ontstaat door de reactie van ons lichaam op een infectie met een bacterie, schimmel of virus. 65-plussers, kinderen onder de 1 jaar, mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes of kanker en long- of nierproblemen of mensen met een verminderd afweersysteem lopen het grootste risico op sepsis.

Grotere overlevingskans

Jaarlijks krijgen wereldwijd ongeveer 50 miljoen mensen met deze ziekte te maken. Het is een van de belangrijkste doodsoorzaken van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, met een sterftekans van 30 tot 40 procent. Hoewel het aantal doden door sepsis al sterk is teruggedrongen door antibiotica en behandeling van patiënten op de intensive care-afdelingen, verwachten de onderzoekers dat de introductie van een immuuntherapie de overlevingskans nog verder zal vergroten.