Geen groot feest voor Sweet Sixteen Amira

De jonge operazangeres, geboren en getogen in Nijmegen, woont sinds twee jaar in Zuid-Afrika met haar moeder en broer. Haar vader is in Nijmegen blijven wonen en zou voor haar zestiende verjaardag speciaal overkomen, maar ook dat kan niet vanwege corona.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met de jarige Amira:

Amira: 'Echt heel jammer, maar we moeten er het beste van maken. Dus gaan mijn moeder, broer en ik vandaag toch heel veel taart eten, trampolinespringen en zwemmen, want dat kan gelukkig bij ons huis.'

Niet naar school

Ondertussen kan Amira, net als kinderen in Nederland, ook niet naar school. 'Er is echt een totale lockdown. We kunnen niks, maar ik snap wel dat het nodig is. Ook hier, waar wij wonen, is al iemand ziek met corona', aldus Amira.

Amira won toen ze negen jaar oud was de talentenjacht Holland's Got Talent. Sinds dat moment treedt de operazangeres op over heel de wereld. Ook bij Omroep Gelderland is ze regelmatig te gast. De laatste keer was in december tijdens het Kerstconcert van Omroep Gelderland.