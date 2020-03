Wageningen Universiteit gaat testen op corona

Onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research gaan vanaf volgende week 500 coronatesten per dag verrichten. Het in Lelystad gevestigde onderzoekcentrum is normaal alleen in de weer met dierziekten. Maar nood breekt wetten.

Aan testmateriaal is een schreeuwend tekort in het hele land, en dus ook bij het CWZ ziekenhuis in Nijmegen. Met kunst en vliegwerk proberen medici alle noodzakelijke tests uit te voeren. Ze zijn afhankelijk van de Zwitserse leverancier Roche, die tachtig procent van al het materiaal levert. Als er geen epidemie is, dan is die keuze voor één grote leverancier geen probleem, aldus het ziekenhuis. Toch ligt Roche onder vuur omdat het bedrijf weigert het recept van testvloeistoffen prijs te geven.

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit komen intussen in actie. Het Wageningen Bioveterinary Research onderzoekt virussen en ziekten bij dieren. De medewerkers hadden eerder bijvoorbeeld de vogelgriep en mond- en klauwzeer (MKZ) bij hoefdieren onder hun microscoop. 'Onderzoek naar virussen is werk dat wij dagelijks doen', zegt een woordvoerder.

In het CWZ noemen ze de testen 'enorm belangrijk'. 'Alleen daarmee kunnen we goed behandelen en goed beschermen', klinkt het. Roche zegt overigens over eventuele tekorten altijd contact te hebben met ziekenhuizen.