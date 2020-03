De Graafschap legt focus op eredivisie: 'Lijstjes maken en spelers bekijken'

De kans bestaat dat de KNVB besluit om het huidige seizoen niet af te maken. Een mogelijkheid is dan dat de nummers 1 en 2 van de eerste divisie promoveren, zoals is afgesproken.

'We zitten nu op drie kwart van het seizoen en de regels zijn dat de eerste twee naar de eredivisie gaan. Daar staan wij nu bij. Wij gaan er niet over wat er wordt besloten, maar ik focus me wel op de eredivisie', zegt Hofstede.

Logisch

'Of het eerlijk zou zijn als wij promoveren terwijl het seizoen wordt beëindigd? Dat vind ik een moeilijke vraag. Het is eerder logisch dan eerlijk denk ik. Er zullen toch keuzes gemaakt moeten worden en ik weet ook wel dat het voor ons makkelijker praten is dan voor een club als NAC of Excelsior. Zij staan niet op een promotieplaats. Er zullen dus altijd partijen ontevreden zijn.'

Heel druk heeft Hofstede het uiteraard niet op dit moment. Toch is de technische baas van De Graafschap op de achtergrond wel met van alles bezig. 'Je wil ook niet hele dagen stilzitten. Ik zou graag de spelers even zien en spreken. Dat kan nu niet. Natuurlijk is er wel telefonisch contact, vooral met de trainer bespreek je veel dingen.'

Lijstjes maken

Een belangrijk onderdeel van het contact met Mike Snoei gaat over nieuwe spelers. Hofstede: 'Zoals ik zei richten wij ons nu op de eredivisie. Ook als we het seizoen nog zouden uitspelen is er een goede kans dat we gaan promoveren. Dus bekijken we nu de selectie, maken we lijstjes en zie ik beelden van spelers die ons zouden kunnen versterken. Zo brengen we momenteel alles in kaart.'

Aflopende contracten

Hofstede liet formeel ook de contracten van drie spelers opzeggen, maar de betekenis daarvan is nihil. Als clubs voor 1 april aflopende contracten niet schriftelijk opzeggen, wordt de verbintenis automatisch met een jaar verlengd. 'Je moet dat doen, maar het zegt niets. Het gaat bij ons ook maar om twee spelers. Frank Olijve en keeper Jordy Rondeel.'

Ondoenlijk

De Graafschap is momenteel vooral bezig met de vraag wanneer en of de competitie nog hervat wordt. De datum om in het profvoetbal vanaf 6 april weer samen te trainen, ligt er nog steeds. 'Maar dat lijkt me ondoenlijk en heel vreemd', zegt Hofstede. 'Tot juni liggen er restricties dat je met niet meer dan drie man samen mag zijn. Het is wachten op het kabinet. De KNVB zal dan snel volgen.'

'We smachten naar duidelijkheid', voegt Hofstede tot slot toe. 'Je wil weten waar je aan toe bent. Dat is nu even het allergrootste probleem.'