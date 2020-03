Hulpposters in Zevenaar voor de ramen

'Ik kan wel wat hulp gebruiken'en 'Ik kan je helpen', dat zijn de teksten op de hulpposters die je voor het raam kunt hangen. ,,Heel simpel eigenlijk. De posters hebben een groene en een rode zijde en zo kun je zien wie wat nodig heeft'', aldus initiatiefnemer Martin Bloemberg uit Zevenaar. De posters zijn een landelijk initiatief en zijn te bestellen via www.samensterktegencorona.nl. Maar juist voor de mensen die iets minder goed zijn op het web, zorgt Martin ervoor dat ze ook bij de Zevenaarse supermarkten te krijgen zijn. ,,Ouderen hebben vaak geen Facebook of Instagram, en dat is dus precies de doelgroep die we willen bereiken.''

Vooralsnog zijn vooral de groene zijdes te zien achter de Zevenaarse ramen. Mensen die hun hulp aanbieden. Dat is op zich positief, toch hoopt Bloemberg dat hij binnenkort ook rode posters achter de ramen ziet. ,,De maatregelen zijn verregaand en hebben voor iedereen gevolgen.'' Martin is ervan overtuigd dat er hulp nodig is. ,,We zijn pas net begonnen, dus het moet nog gaan rollen. Ik hoop de posters op korte termijn overal te zien zijn en dat het zich als een olievlek over heel Gelderland uit zal spreiden.''