'We dachten dat we geen vader meer hadden', Rikie zag hem pas jaar na bevrijding weer

Al vroeg in de oorlog wordt de vader van Rikie Noordkamp-Maatman te werk gesteld in Duitsland. Jarenlang zien Rikie en haar moeder hem niet, ze krijgen alleen af en toe een brief. Ook na de bevrijding horen ze niets van hem. 'We dachten dat we geen vader meer hadden', vertelt ze op de Nieuwstad in Lochem, de plek waar in het voorjaar van 1946 de wonderbaarlijke hereniging plaatsvond. Haar verhaal is te zien in ons programma 75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders, waarin we vandaag stilstaan bij de bevrijding van Lochem.

Vader Maatman moet werken in een fabriek in de buurt van Dessau en Maagdenburg. Hij schrijft wel af en toe een brief naar huis. Mevrouw Noordkamp-Maatman heeft ze allemaal nog: '...is Rikie alweer naar school, of heeft ze nog vakantie? Het eten is hier wel goed, maar we moeten nog wel zelf bij kopen.'

Heel emotioneel

Vader werkt overdag in een Duitse vliegtuigfabriek. Rikie en moeder redden zich door te werken op een boerderij in Barchem, in ruil voor eten. Ze lopen vier dagen per week op en neer naar Barchem. 'De laatste dagen voor de bevrijding merkten we dat er iets gaande was, en toen waren we ineens bevrijd! Heel emotioneel.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Pas een jaar na de bevrijding komt vader weer naar Lochem. Hij blijkt in 1945 te zijn bevrijd door de Russen, maar moest nog een poos met hen mee. Zo heeft hij nog een jaar door Europa getrokken.

Moeder bewusteloos onder tafel

'De buurman stond voor de deur: je vader staat op de Nieuwstad', zei hij. En daar lag m'n moeder onder de tafel, bewusteloos. Zo schrok ze van het nieuws. We dachten dat we geen vader meer hadden! Dus toen ben ik maar meegegaan naar de Nieuwstad. En daar stond een man met een koffer. Maar ik kende hem niet en hij mij niet, het was ook al zo lang geleden dat we elkaar gezien hadden. Mijn moeder herkende hem natuurlijk wel.'

'De eerste dagen dat hij weer thuis was, was het wel wennen. Er moest niet zoveel over de oorlog gepraat worden, vond hij. Al snel vond hij werk en daarna is er haast niet meer over gesproken.'



Een jonge Rikie Maatman met haar moeder - foto mevrouw Noordkamp-Maatman

