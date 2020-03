Hoe is het met zwemopa's Ton en Cor?

Cynthia zwemt normaal gesproken 3 keer in de week in de Grote Koppel in Arnhem. Hier zwemt en kletst ze altijd even met haar 'zwemopa's' Ton en Co. Maar nu het zwembad dicht zit is er geen contact met de twee mannen.

'Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met de heren gaat' vertelt Cynthia. 'Ik weet van Ton dat hij 85 jaar is en dat is natuurlijk de leeftijdscategorie dat mensen moeten uitkijken en binnen blijven. Ik hoop dat het goed met ze gaat'

Als Cynthia naar het zwembad gaat om baantjes te trekken komt ze Ton en Co altijd tegen. 'Met een vast clubje zwemmen we meerdere keren per week samen. Vaak kletsen we met elkaar en soms drinken we na die tijd nog een kopje koffie. Buiten het zwemmen hebben we eigenlijk nooit contact want we zien elkaar toch standaard meerdere keren per week.' Cynthia heeft geen gegevens van haar 'zwemopa's' en hoopt via een oproepje toch met hen in contact te komen.

Veel persoonlijke informatie weet Cynthia niet maar wel dat Ton 85 jaar is en in Huissen woont. Ton en Co zijn fanatieke zwemmers en zijn zomers altijd te vinden in het buitenbad. 'Ton en Co hebben wel gegevens van elkaar dus als we een van hen weten op te sporen weet ik meteen hoe het met beiden gaat'

Bent of kent u Ton en Co uit de omgeving Arnhem/Huissen die meerdere keren per week te vinden zijn in het zwembad de Grote Koppel? Laat het weten door hieronder te reageren.

Kijk hier naar Groetjes Aan.. Waar ook Cynthia de groetjes doet aan haar zwemopa's.