WK Wielrennen voor studenten in Nijmegen wordt uitgesteld naar 2021

Dat zou van 9 tot 14 juni in Nijmegen plaatsvinden, met onder meer een tijdrit door de Ooijpolder, een MTB wedstrijd in Berg en Dal en als apotheose de wegwedstrijd door de heuvels rond Nijmegen. Die wedstrijd zou live op TV Gelderland worden uitgezonden.

'We hebben de knoop nu doorgehakt', meldt voorzitter Joost van Wijngaarden van het organisatiecomité. 'We zijn in overleg met de internationale studentenbond FISU gaan kijken naar een geschikte datum in 2021. Het meest wenselijk zou zijn om het exact in dezelfde periode in juni te houden in verband met de koppeling met andere evenementen.'

Nijmegen wielerstad

'Er is eerst ook overwogen om het dit jaar een paar weken uit te stellen, maar dat gaf toch teveel onzekerheid en zou ons zonder meer deelnemers hebben gekost. Het is wel even een klap dat het niet door kan gaan dit jaar, maar we zagen dat al twee weken aankomen, waardoor het nu wat minder impact heeft. Dan gaan we volgend jaar maar laten zien dat Nijmegen echt de wielerstad van Nederland kan worden.'