Berg en Dal opent coronahulplijn voor inwoners

Nu de overheid, gemeenten en organisaties ingrijpende maatregelen hebben genomen om het coronavirus te bestrijden en dat voor iedereen grote gevolgen heeft, vindt de gemeente het tijd voor een hulplijn.

'De huidige situatie brengt onzekerheden, vragen en soms ook spanningen met zich mee', stelt de gemeente. Er wordt informatie en advies gegeven en als het nodig is ondersteuning.

Mensen kunnen bijvoorbeeld contact opnemen als ze willen praten over de balans thuiswerken en kinderen, of als ze ziek zijn geworden of zich zorgen maken over zieken in de omgeving. Maar ook als er grote druk op iemand staat die als mantelzorger fungeert, mensen die zich eenzaam voelen of hulp zoeken bij rouwverwerking of vragen hebben over een uitvaart.

Inwoners die hun baan kwijt raken of waarvan het eigen bedrijf dreigt failliet te gaan, kunnen ook bellen naar de hulplijn. Dat geldt ook voor mensen die graag hun steentje willen bijdragen en mensen in de omgeving een helpende hand willen bieden in deze lastige tijden.