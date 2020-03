'Kom ik wel levend van een IC?' Vragen én antwoorden over het coronavirus

Hoe gaat het op de IC's? Kom je daar nog levend vanaf?

'Dat is een ingewikkelde vraag. Want natuurlijk komt niet iedereen die deze zorg nodig heeft, levend van de intensive care af. Maar gelukkig wel een aanzienlijk deel van de mensen. In China kwam ruim de helft daar levend vanaf, en in Italië is dat ongeveer hetzelfde. We hebben nog een beetje de hoop dat dat in Nederland beter zal zijn. Hier zijn bijvoorbeeld ook mensen van 80-plus, die nog allerlei andere ziektes onder de leden en van een IC-behandeling afzien. Die zeggen: ik wil niet weken aan de beademing, en als ik er al levend uit kom een nog slechtere conditie hebben.'

Welk risico lopen mensen die in de kinderopvang werken met niesende en proestende kinderen die daar worden gebracht door ouders met vitale beroepen?

'Deze kinderen kunnen corona hebben, maar het kan ook iets anders zijn. Nu is het zo dat kinderen het minder gemakkelijk over lijken te dragen dan volwassenen. Maar het risico is niet nul als je zorgt voor deze kinderen. Dus als je tot een risicogroep behoort, is het de vraag of je dit werk moet blijven doen op dit moment.'

Hoe moet je als partners nu samen op straat lopen?

'Als je samen in één huis woont dan kun je ook op straat natuurlijk gewoon naast elkaar lopen. Dan is het minder van belang dat je die 1,5 meter afstand houdt. Als je met anderen bent die niet tot jouw gezin of huisgenoten horen, dan moet je wel netjes die 1,5 meter afstand bewaren.'

Ashis Brahma is arts infectieziekten bij de GGD Noord en Oost Nederland. Elke dag beantwoordt hij vragen van kijkers in een speciale televisie-uitzending op Omroep Gelderland.

Mag je met je collega in één auto naar het werk?

'Je kan in een normale auto niet anderhalve meter afstand houden. Gebruik je gezond verstand en ga voorlopig met zo weinig mogelijk mensen in een auto zitten.'

Ik heb astma. Zit ik in de risicogroep?

'Ja, iedereen met ademhalingsproblemen valt onder de risicogroepen bij corona.'

Wat valt er zeggen over de cijfers van mannen en vrouwen op ic's?

'Meer mannen dan vrouwen komen vanwege corona op de intensive care terecht. Hoe dat kan, weet ik ook niet.'

Ik begrijp er niks van. Waarom mogen kinderen met elkaar buiten spelen? Die kunnen ook hun ouders besmetten.

'We weten dat kinderen weinig last hebben van het coronavirus, maar ze kunnen inderdaad hun ouders besmetten. Toch mag en kan je kinderen niet verbieden om met elkaar te spelen. Kinderen hebben die ruimte nodig. Als je ze 24 uur opsluit krijg je ook problemen. Kinderen moeten niet met dertig kinderen in de speeltuin, maar met vijf vriendjes is best mogelijk.'

Wat is de zin en onzin van katoenen mondkapjes?

'Het is schijnveiligheid. De bescherming in meer sociaal en psychologisch dan fysiek.'

Zou het mogelijk zijn dat het coronavirus zich mengt met het gewone griepvirus?

'Die angst bestaat altijd bij griep. Maar corona en het normale griepvirus staan ver bij elkaar vandaan. Ik verwacht niet dat die met elkaar zullen mengen.'

Hoe groot is de kans dat je corona hebt na een negatieve test?

'Die kans bestaat. Je kan corona hebben terwijl de test uitwijst dat je geen corona hebt. Daarom moet je niet iedereen testen. Je moet alleen testen als iemand de symptomen heeft.'

Lopen rokers meer gevaar als ze het coronavirus te krijgen?

'Ja, roken is slecht voor de longtoestand. Al het onderliggende lijden in de long heeft consequenties voor de opeenvolgende ziektes. Dus ook voor corona. Het is verstandig om te stoppen met roken.'

Ik heb twee weken geleden keelpijn gehad. Ik hoestte en had hoofdpijn. De pijn ging uiteindelijk niet meer weg met paracetamol. Heb ik corona gehad?

'Als er geen koorts was, was er geen corona. Koorts betekent 38 graden of hoger.'

Kunnen muggen ook corona verspreiden?

'Nee, dat kan niet.'

Ik heb slaapapneu. Is het gevaarlijk als ik corona krijg?

'Ja, met slaapapneu valt je onder de risicogroepen.'

Mag ik met hooikoorts naar buiten? Ik snotter veel.

'Ja, met hooikoorts mag je gewoon naar buiten om boodschappen te doen en een rondje in het park te lopen.'

Ik heb diabetes. Moet ik zo veel mogelijk thuis blijven?

'Af en toe een frisse neus halen, is ook voor iemand met diabetes belangrijk.'

