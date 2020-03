‘Hartverwarmend’: 9000 extra paar handen in de zorg en tegen corona

Sinds het half maart aan een tafeltje in een huiskamer in Nijmegen werd bedacht, heeft het een enorme vlucht genomen. Oud-verpleegkundigen melden zich massaal om personeel en ziekenhuizen en andere zorginstellingen te ondersteunen. De initiatiefnemers noemen het ‘uniek’ en ‘hartverwarmend’.

De Nijmeegse Karin van Montfoort zag in het nieuws de ellende in Italië en besloot een oproep te doen aan oud-verpleegkundigen, net zoals zijzelf, om in deze noodsituatie terug te keren naar hun oude vak.

Aanmeldingen nog steeds gewenst

'Het gaat heel goed, we zijn met heel veel partijen aan het samenwerken. Er zijn veel mensen aan de slag', zegt Sanne Verhoeven namens de initiatiefnemers.

Ze schat dat er momenteel 9000 mensen klaarstaan om te helpen of als aan de slag zijn. Hun namen zijn genoteerd. 'Ik vind het wel gevaarlijk om te zeggen: dit is genoeg. Want dat weten we gewoon echt niet.' Nieuwe aanmeldingen worden nog steeds zeer gewaardeerd, zegt Verhoeven. 'Ook de mensen die wij vandaag inzetten, kunnen over anderhalve week ziek zijn.'

Hoeveel er precies al aan het werk zijn, daarop heeft ze geen zicht. De prioriteiten liggen nu ook logischerwijs ergens anders. 'We zitten echt in een crisisstand.' De initiatiefnemers zijn vrij snel met RegioPlus gaan samenwerken, een samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in de zorg. Die doen de daadwerkelijke matching.

Verhoeven: 'Daar zitten ook de enorme belteams van honderd man, die alle mensen uit de database bellen hoe het staat met de beschikbaarheid. Van al die mensen die daar in zitten zijn er natuurlijk ook mensen die nog ziek worden. Of er zijn mensen die bij hun eigen ziekenhuis of oude werkgever ingezet worden. Het is belangrijk om dat allemaal even goed na te bellen, op het moment dat er een aanvraag binnenkomt.'

Tekorten in zorg blijven toenemen

Inmiddels is er ook een overkoepelende website, extrahandenvoordezorg.nl, die helpt vraag en aanbod zo snel mogelijk bij elkaar te brengen. Soortgelijke initiatieven die er nog zijn worden gevraagd de samenwerking aan te gaan. Databases worden dan overgedragen.

'De nood is het hoogst in Brabant nog steeds, maar dat verschuift zich langzaam. En soms ineens heel snel. Daar kunnen we gelukkig op inspringen.' Dat gaat verder dan extra handen leveren aan de ziekenhuizen, legt Verhoeven uit.

'Er ontstaan natuurlijk op veel plekken in de zorg tekorten. In de ouderenzorg, in de gehandicaptenzorg. Ook daarin worden mensen ziek. Daar is dus ook extra personeel nodig. Tot nu toe kunnen we wel voorzien in de vraag. Het is belangrijk ook dat mensen, met name instellingen, ons weten te vinden. Daar zijn we heel erg mee bezig. We kunnen zien vanuit welke partijen er aanvragen worden gedaan en welke partijen nog niet duidelijk in beeld hebben dat ze hun hulpvraag bij ons kunnen neerleggen.'

Zorg voor de zorgmedewerkers

De initiatiefnemers richten zich nu ook intensief op de zorg voor de oud-zorgmedewerkers die zich aanbieden. Het is moeilijk voor te stellen waar deze mensen in terechtkomen. 'Die zijn eruit geweest. Die komen soms in een ziekenhuis waar ze nog nooit hebben gewerkt of misschien lang geleden. Ze kunnen niet even rustig kijken hoe de situatie is, maar moeten direct heel hard sprintjes trekken. En dat heel lang achter elkaar. Het is natuurlijk wel een zorg wat dat doet met mensen.'

Zo denken ze bijvoorbeeld aan nazorg. 'Maar ook hoe je kunt zorgen dat je zo snel mogelijk een team wordt en snel vertrouwen krijgt in dat team. Daar zijn gelukkig ook allerlei partijen voor die zich daar gespecialiseerd in hebben, dus daar zijn wij mee aan het samenwerken.'

'Wij gaan terug'

Verhoeven heeft grote bewondering voor de mensen die zich zo massaal aanmelden. 'Ik vind het heel mooi om te zien hoe Nederland het zorgpersoneel bedankt. En dit is, vind ik, nog een extra bijzonder speciale groep. Dit zijn mensen die verdwenen uit zorg en iets heel anders aan het doen waren. En die allemaal besloten hebben: wij gaan terug. Dat is echt enorm te waarderen.

Het is echt heel moeilijk om je voor te stellen hoe erg het is als je er niet dicht op zit. Maar het is echt heel erg. Er zijn mensen die in omstandigheden aan het werk zijn die wij ons niet kunnen voorstellen.'

Honderden hotelkamers aangeboden

Ook de hulp die van buiten de zorg wordt aangeboden, maakt indruk. Bijvoorbeeld toen er hotelkamers nodig waren in Brabant voor zorgpersoneel. Ze hebben toen een oproep gedaan, nog voor hotelketens als Fletcher en Van der Valk, hotelvestigingen beschikbaar te stellen als ziekenhuisafdelingen om patiënten op te vangen.

‘Ongeveer alle hotels in Nederland hadden wij dagen ervoor in ons bestand omdat die zich en masse zich zo bereidwillig toonden om mee te denken', zegt Verhoeven. 'Ik heb echt zulke ontroerende telefoongesprekken gehad met deze hoteliers. Die zeiden: 'natuurlijk, wij staan leeg, maar ik haal al mijn mensen zo terug. Ik ga nu aan de slag met de menukaart en ze krijgen 24 uur per dag roomservice'.'

Gratis

Het gros had het niet eens over financiën. 'Ze stelden dat dit een seizoen is dat sowieso volledig verloren is. En of ze nou heel veel verlies hadden of een beetje, dat maakt ze niet meer uit. Ze willen voor deze mensen zorgen. Ook echt heel bijzonder. Op dat moment hadden we een paar honderd kamers nodig. We konden al die mensen bijna allemaal in een eigen hotel zetten, zo groot was het aanbod. Over het hele land', vertelt Verhoeven.

'Richting de komende weken kan het zomaar zijn dat we dat op andere plekken nodig hebben. Dit gaat om mensen die niet allemaal zo dicht bij dat ziekenhuis wonen. Die wil je niet ’s avonds laat, na een hele lange dag, nog allemaal een heel eind laten reizen. Dus als die dichterbij willen slapen, is het superfijn als we dat kunnen bieden. Dus het is echt mooi om te zien hoe Nederland elkaar steunt.'