Clowns in Apeldoorn verrassen jarige kinderen

Op de fiets komen de clowns aan bij één van de jarigen in Apeldoorn. Pak goed aan en dan lopen ze richting het huis van Faith die weer een jaartje ouder is. 'We vinden het zo sneu voor die kinderen en daarom gaan we nu bij ze langs om ze zo toch een leuke verjaardag te geven', zegt Anke van Marle van Circus Apeldoorn.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Normaal gesproken geven de clowns van Circus Apeldoorn les aan jeugd tussen de 6 en 15 jaar. Ook gaan ze bij scholen langs voor projecten. Maar door het virus gaat dit nu allemaal niet door.

Vrolijk bezoek

De 8-jarige Faith is deze week dus één van de gelukkigen en ze was dan ook erg blij met dit vrolijke bezoek. 'Het was erg leuk. Eigenlijk is er nu bijna geen visite en dat is niet zo leuk.' Ook voor de ouders van Faith was het bezoek bijzonder. 'Het is allemaal een beetje apart deze tijd, maar zo kun je er nog wat van maken', aldus de vader van Faith.

Volgens Anke zijn de kinderen erg blij met de verrassingsoptredens. 'Sommige kinderen zeiden dat dit de beste verjaardag ooit was. Daarna hingen ze wel een half uur met hun opa en oma aan de telefoon om te vertellen wat ze hadden gezien.'

Woon je in Apeldoorn en wil je nou ook je jarige kind opgeven dan kan dat hier.