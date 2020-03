Hartverwarmend: Noëlle, Lucas en Roan maken spandoeken voor overgrootmoeders

De drie kinderen hebben nog twee overgrootmoeders. De één woont nog zelfstandig in Wageningen, de ander wordt verzorgd in Ede. Door alle maatregelen die van kracht zijn tijdens de coronacrisis kunnen Noëlle, Lucas en Roan hun overgrootmoeders niet zien, laat staan een knuffel geven. Dat hield Noëlle echter niet tegen om toch een boodschap van liefde over te brengen.

Kleuren op laken

'Ze kwam naar me toe met de vraag of ik een laken voor haar had', zegt Noëlles moeder Roos. 'Ik zei dat ik dat wel had, maar vroeg wat ze ermee wilde doen. Ze legde uit dat ze erop wilde tekenen met viltstiften en dat haar broertjes haar daar wel bij konden helpen. Dan hadden ze iets om aan de oma's te laten zien.'

Foto: Roos (privéfoto)

En zo geschiedde. De drie versierden hun lakens, waarna moeder Roos er stokken aan bevestigde. Daarna gingen ze op bezoek bij hun overgrootmoeders. 'Mijn eigen oma woont nog in Wageningen en past, ondanks haar 85 jaar, nog drie keer per week op de kinderen', zegt Roos trots. 'Ze was heel ontroerd toen ze zag wat de kinderen gemaakt hadden.'

Ook de oma van haar echtgenote kreeg een bezoekje in Ede. Zij heeft Alzheimer en krijgt niet meer goed mee wat er allemaal gebeurt. 'Mijn schoonmoeder kwam iedere dag bij haar, maar dat kan nu niet meer. Op deze manier wilden we laten zien dat we toch nog aan haar denken.'