Jongerenwerkers controleren of jeugd coronaregels in acht neemt

Op plekken waar normaal gesproken veel hangjongeren zijn, is het nu rustig. Jongeren lijken zich goed aan de regels te houden.

'Wat wij zien na de laatste persconferentie is dat jongeren bewuster zijn geworden', zegt jongerenwerker Harold Meerveld. 'We hebben zelf ook een oproep gedaan in samenwerking met politie en handhaving. We zien nu dat als we jongeren spreken dat ze veel bewuster zijn geworden. Terwijl dat vorige week nog heel anders was.'

Sociale media

Harderwijk zet onder meer sociale media in om de jeugd te waarschuwen. Er wordt verder intensief samengewerkt door jongerenwerkers met politie en boa's.

'De samenwerking is altijd al goed geweest met politie en handhaving. We hebben een whatsapp-groep. Maar nu merken we dat het veel intensiever is geworden. We kunnen elkaar nog sneller vinden, we appen veel, we hebben veel contact. Echt een topsamenwerking op dit moment', aldus de gemeente.

Schuldbewust

Heel af en toe is er nog een groepje jongeren dat even moet worden aangesproken. Als de jongens horen dat ze afstand moeten houden, kijken ze schuldbewust. 'Ja eigenlijk wel. Dat is officieel de wet. Maar niemand van ons heeft het gelukkig dus zoveel rekening houden we daar nu ook weer niet mee.'

Een andere jongen vult aan: 'Nu weten we wel dat we eigenlijk niet met z'n vieren mogen voetballen. Maar we doen geen partijtje, we schieten van afstand en zo'.

'We gaan even met ze in gesprek', vertelt jongerenwerker Harold. 'Wat maakt dat ze daar hangen? Wat zijn ze aan het doen? En van daaruit vragen we of ze zich bewust zijn van de gevaren en of ze weten wat hun invloed kan zijn in het bestrijden van dit virus.'