'Minder nieuwe huizen in de verkoop, maar kopers zijn er nog steeds'

Makelaars op de Veluwe merken de gevolgen van corona. Er komen steeds minder nieuwe huizen in de verkoop. Potentiële verkopers bellen af, stellen uit of halen hun huis per direct uit de verkoop. 'Mensen zijn bang voor de gevolgen van deze crisis, maar ik zie geen reden tot uitstel.'

Uit een rondgang van Omroep Gelderland langs verschillende makelaars op de Veluwe blijkt dat veel verkopers de crisis toch even willen afwachten. 'Mensen die hun huis wilden verkopen, bellen ons nu op om dat over het voorjaar heen te tillen', zegt Henk van Engelen, van Makelaarskantoor Kok en Heijkamp op 't Harde en in Nunspeet. 'Mensen willen toch even deze periode afwachten, om te kijken wat de huizenmarkt gaat doen. We hebben nu al minder verkoopgesprekken dan normaal.'

Ook Jan-Willem Stam van Veltkamp & Stam Makelaars in Hattem ziet de gevolgen van Corona. 'Bij ons is zelfs al een huis uit de verkoop gegaan. De eigenaren willen in deze periode geen vreemden in hun huis, dus we konden geen bezichtigingen doen.'

Twee groepen verkopers

Arjan Buurman heeft een makelaarskantoor in Apeldoorn. Hij legt uit dat er twee groepen verkopers zijn. 'Ten eerste heb je mensen die al in het aan- en verkoopproces zitten. Die hebben bijvoorbeeld al een huis gekocht, maar moeten hun eigen huis nog verkopen. Die huizen blijven nog steeds komen. Maar bij de tweede groep is dat anders: als je zelf nog niets gekocht hebt, hoef je ook niet zo nodig te verkopen. Die groep wacht eerst af wat deze crisis gaat betekenen. Voor hun baan bijvoorbeeld, of de financiering.'

Nick de Boer, makelaar bij Domicilie in Ede en Nijkerk, ziet ook dat verkopers onzekerder worden. 'Maar dat is volgens mij nergens voor nodig. Er zijn genoeg mensen die nu nog een huis willen kopen. Ik ben nog in onderhandeling met een jong stel: de één werkt in de zorg, de ander bij een bank. De crisis zal hen waarschijnlijk niet raken in hun baan, dus zij gaan wel door met hun zoektocht naar een huis. En zo zijn er nog veel meer mensen.'

'Er blijft vraag naar huizen'

Van Engelen beaamt dat. 'Starters die op de markt komen, mensen die hun huis al verkocht hebben of stellen die uit elkaar gaan: er blijft veel vraag naar huizen. Omdat het aanbod afneemt, gaat de schaarste die we al hadden, alleen maar groter worden.' De Boer vindt daarom dat verkopers hun huis juist nu beschikbaar moeten stellen. 'Juist nu er minder aanbod is, is het aantrekkelijker om je huis te verkopen. Misschien duurt het iets langer, omdat ook de groep kopers ietsje kleiner is geworden, maar de vraag blijft er echt nog wel.'

Van Engelen brengt wel een kleine nuance aan in dat verhaal. 'Naar een gangbare tussenwoning is op dit moment veel vraag. Maar een vrijstaande woning van 7,5 ton, waarbij de verkoper geen haast heeft: ja, daarvan begrijp ik dat je even wacht.'

Ook Buurman is er van overtuigd dat huizen nog steeds verkocht zullen worden. 'Voorheen hadden we per huis zo'n 20 tot 25 potentiële kopers. Dat is nu iets minder, maar het zijn er nog steeds zeven of acht. Dat zijn er genoeg om een huis te verkopen.'