De Graafschap weet zich gedekt als competitie niet kan worden afgemaakt

Ook voor voetbalclubs, die door duizenden fans worden gevolgd en waar veel geld in omgaat, zijn het spannende en vooral onzekere tijden. De scenario's van de KNVB die nog altijd voorliggen, kan Hans Martijn Ostendorp ondertussen dromen. Uitspelen voor 30 juni, uitspelen na 30 juni (met een noodzakelijke regelwijziging van de UEFA) of het seizoen niet afmaken en dus beëindigen.

Samen optrekken

'Het contact met de clubs is intensiever dan ooit', opent de algemeen directeur van De Graafschap. 'Minstens drie keer in de week sluiten alle geledingen aan die met de eerste divisie te maken hebben. Dan bellen we dus. De saamhorigheid is enorm. Clubs kunnen omvallen. Dat gaat iedereen aan het hart. We praten over het met elkaar optrekken richting banken. Maar wat er ook gebeurt, dit zal altijd pijn doen.'

Update kabinet

Natuurlijk wordt er in het voetbal volop gespeculeerd over de drie scenario's die voorliggen. De Graafschap, dat op promotiekoers lag, doet daar zo weinig mogelijk aan mee. 'Juist nu is rust en vertrouwen houden belangrijk. Daar draagt speculeren niet aan bij. Alles is ongewis. We moeten afwachten waar het kabinet in zijn volgende update mee komt. Ondertussen werken wij de scenario's uit en kijken we scherp welke keuzes we eventueel moeten maken binnen de club.'

Medewerkers

Personele maatregelen hoeft De Graafschap vooralsnog niet te nemen, benadrukt Ostendorp. Maar het zou een optie kunnen zijn dat werknemers hun baan verliezen. 'Misschien wel als het heel erg lang gaat duren. Maar nu is het niet aan de orde en nemen we voor alles rustig de tijd. Wel is duidelijk dat deze crisis ook ons een hoop geld gaat kosten.'

Sponsoren van De Graafschap in betere tijden, gezellig samen in Spanje

Aankloppen in nood

De Graafschap heeft het geluk dat in moeilijke tijden altijd weer mensen klaar staan die de club helpen. 'En die berichten heb ik ook nu weer mogen ontvangen', aldus de 50-jarige Achterhoeker. 'Zij zeggen "wij helpen jullie deze periode door." Dat tekent de saamhorigheid. Bij nood mogen we aankloppen.'

Duidelijkheid

De spanning op het dossier voetbal is van alle kanten enorm. Zeker in de top van Europa (Duitsland, Engeland) waar het om miljoenen (TV-gelden) gaat. In Nederland en zeker bij De Graafschap is alles iets overzichtelijker. 'Ik hoop wel snel op duidelijkheid', zegt Ostendorp. 'Daar is bij de mensen, en dus ook bij onze fans, grote behoefte aan denk ik. Wat als de scholen en ons voetbal ook tot 1 juni dicht moeten blijven? Dan zie ik geen mogelijkheid dat we het seizoen nog kunnen uitspelen. De vraag is alleen dan weer wat doe je met Europees voetbal in de eredivisie. Wie komen daarvoor in aanmerking.'

Hans Martijn Ostendorp, hier op bezoek bij FC Dordrecht (archief)

20 clubs

In de wandelgangen wordt hier en daar geopperd om de eredivisie volgend jaar uit 20 clubs te laten bestaan waarbij de huidige nummer 17 en 18 dan niet zouden degraderen, maar de actuele top twee van de eerste divisie wel promoveert. Daar zit De Graafschap bij. 'Bij ons ligt die optie nu niet voor. Het is eerst wachten tot de KNVB weer stappen zet als het kabinet heeft gereageerd.'

Horrorscenario

De optie om zonder publiek te voetballen is behalve lastig ook een schrikbeeld voor bond en clubs. 'Een horrorscenario', vindt Ostendorp het zelfs. 'Dat wil de KNVB ook helemaal niet. En wat te denken van fans die dan misschien toch rondom het stadion gaan samenkomen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we elkaar niet gaan besmetten. Dat staat in alles voorop.'