Legervoertuigen verhuizen na brand van Voorthuizen naar Loenen

De verzamelaars van oude legervoertuigen en attributen in Voorthuizen kunnen weer gerust ademhalen. Nadat eind januari hun loods te maken kreeg met een brand moesten ze noodgedwongen in een korte tijd een nieuw onderkomen zoeken voor hun bijzondere spullen. Deze hebben ze nu gevonden.

'Het heeft ons wel een kleine boost gegeven toen we te horen kregen dat we er in konden', vertelt voorzitter Cor van Dijk trots. In juni zal oorlogsvereniging Dienstplicht Koude Oorlog verhuizen naar een loods in het Gelderse Loenen. 'We krijgen een eigen loods. Eigenlijk ziet het er precies hetzelfde uit als we nu hebben, maar dan mooier.'

Brand

Eind januari werd de club nog ernstig gedupeerd nadat er in de naastgelegen loods brand uitbrak. Door de roet, rookontwikkeling en bluswater zijn veel verzamelobjecten uit de Koude Oorlog verloren gegaan. 'Afgelopen week hebben we de laatste dingen schoongemaakt', vertelt Van Dijk. 'Ik denk dat er zeker honderd liter aan schoonmaakmiddel doorheen is gegaan.'

Vooral kleding en elektronische apparatuur zijn door de brand onherstelbaar beschadigd. 'Aan de ene kant valt de schade gelukkig mee, maar we zijn wel bang voor vervolgschade die ontstaat', legt de voorzitter uit. 'Vorige week kwam er bijvoorbeeld ineens een rookwolk uit het koffiezetapparaat. Dat ding heeft hier sinds de brand zonder problemen gewerkt. Toen we hem open schroefde zagen we pas dat de brand toch een enorme schade heeft achtergelaten.'

Goodwill

Omdat de gemeente Barneveld het pand na de brand heeft afgeschreven, moest de club met spoed op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze konden hun collectie tijdelijk kwijt in een nabijgelegen loods, maar deze was veel te klein. 'De eigenaar van de loods in Loenen kennen we omdat we daar in het verleden eens mee hebben samengewerkt. Dat heeft voor zoveel goodwill gezorgd dat hij ons wilde helpen', aldus Van Dijk. 'Net als tijdens de brand hebben er weer tranen gevloeid, maar nu van een ander soort.'

Nu alle schoonmaakwerkzaamheden erop zitten, kunnen de leden van de club zich focussen op de verhuizing. Alle legervoertuigen en attributen moeten worden overgezet naar de nieuwe loods. 'Dat gaat een flinke klus worden, maar dat komt goed.'

