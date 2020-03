NEC rekent op zeven ton van Fenerbahçe

De middenvelder werd in de zomer in 2018 verkocht aan de Turkse topclub, maar die bleef in gebreke bij het betalen van een deel van de transfersom. Maar dat probleem lijkt binnenkort uit de wereld. 'We wachten er al tien maanden op en dat is onacceptabel. Maar de FIFA heeft nu uitspraak gedaan en Fenerbahçe heeft geen protest aangetekend. Half april verwachten we dan eindelijk die zeven ton', verklaart algemeen directeur Wilco van Schaik.

Schuiven met geld

'Dit bedrag zette ons financieel heel zwaar onder druk en liet ons wankelen. En dan eroverheen nog de coronacrisis. We hebben het hele seizoen moeten schuiven me geld.Niet voor niks liepen we achter met de huur van het stadion, terwijl we net weer bij waren. Maar het het geld van Fenerbahçe hebben we het liquide-technisch weer beter voor elkaar.'

Geen grip

Van Schaik houdt zeker de moed erin en treft een constructieve sfeer binnen NEC. 'We moeten het positivisme ook niet verliezen. Dit biedt ook zeker nieuwe kansen en uitdagingen. De crisis maakt ons ook weer alert, scherp en laat ons anders naar zaken kijken en zaken anders benaderen. Maar er zijn ook dingen die we niet in de hand hebben. We hebben geen grip op de coronacrisis, op hoe lang dit zal duren, op de maatregelen van de overheid en over een eventueel noodfonds van een KNVB of ING. We zijn afhankelijk van mensen die ons willen helpen, daar ben ik nu al van overtuigd.'

NEC-hart

'Dit wordt één van de zwaarste periodes in de geschiedenis van NEC en het hele Nederlands betaald voetbal. We hebben alle steun nodig van iedereen met een NEC-hart, maar we beseffen ook dat iedereen nu ook met zijn eigen gezondheid en zakelijke belangen bezig is. Maar we hebben alles en iedereen nodig. Het nieuwe stadion en de extra mogelijkheden om de club daarmee gezond te krijgen is mijn doel. Daar moeten we naartoe. Maar om daar te komen, hebben we de komende periode iedereen met een NEC-hart meer nodig dan ooit, zullen er fondsen moeten worden aangesproken en moet de crisis niet te lang duren.'