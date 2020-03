Zelhemse Whiskystoker maakt van bier en wijn nu volop handalcohol

Als je de destilleerderij binnenkomt, komt de geur van alcohol je direct tegemoet. 'Kijk in deze opslagtanks zit ons grondproduct', legt Legters uit. Bijzonder is dat er bier gebruikt wordt. 'Ik heb contacten met de Achterhoekse Stichting Pak An en die hebben mij weer in contact gebracht met de meesterbrouwer van Grolsch. Het van oorsprong Achterhoekse bedrijf heeft inmiddels drie keer 1000 liter aan Grolsch Kanon geleverd. Dat is een speciaalbiertje met een hoog alcoholpercentage. 'En daardoor kunnen wij het maximaal gebruiken', legt Legters uit.

Grolsch heeft het bier beschikbaar gesteld om het tekort aan handalcohol te verminderen. Er blijft van het bier verder niks meer over.

Bekijk de video, de tekst gaat eronder verder:

De distilleermachine doet zijn werk, maar snel en simpel is het allemaal niet. 'Ik ben echt dagen aan het bellen geweest om dit voor elkaar te krijgen', zegt Legters. 'Nu zijn we nog druk bezig met het bestellen van flacons en jerrycans en de extra ingrediënten die we nog toe moeten voegen'.

Ook Achterhoekse wijnboeren helpen mee

Legters hoopt volgende week de jerrycans vol met desinfecterende handgel te kunnen leveren, het duurt namelijk even voordat alles is omgezet. 'De telefoon staat ook roodgloeiend. Van huisartsen tot ziekenhuis tot thuishulp, iedereen wil wat. En dat niet alleen, maar ook bijvoorbeeld schilders of agrariërs die door hun voorraad heen zijn willen graag van me afnemen.'

In de tussentijd gooit Legters nog een paar houtblokken in het vuur. 'We moeten lekker blijven stoken!'

Niet alleen afnemers bellen Legters op. 'Nee ook de Achterhoekse wijnboeren hebben wijn gebracht. Ook dat kan ik gebruiken om desinfecterende producten te maken. En ook mensen met slechts een minimaal aantal flessen bellen me op en ook dat gaan we verwerken'.

Achtbaan van emoties

Legters zag twee weken geleden zijn handel compleet inzakken. Hij heeft naast de distilleerderij namelijk ook een drankengroothandel. 'Ik heb nog nooit zoveel verschillende emoties in zo'n korte tijd gehad. Ik was echt in paniek. Gelukkig heb ik hier een paar borreltjes staan', lacht hij. 'Daarna heb ik me herpakt en kreeg ik vanuit mijn Belgische collega's te horen dat we handalcohol konden maken en dus ben ik daarmee aan de slag gegaan.'

Of het zijn bedrijf ook gaat redden? 'Nou dat weet ik niet, maar daarom doe ik dit ook niet. Met het stoken van whisky is veel meer te verdienen. Ik doe dit omdat er nood is en omdat dat coronavirus het land uit moet. Ik krijg hier in ieder geval positieve energie van en dat is belangrijk!'