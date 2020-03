VIDEO | Wolf wandelt tussen de fruitbomen in Buurmalsen

Celine van Haarlem zag de wolf donderdagochtend even na 9.00 uur door de boomgaard in Buurmalsen lopen: 'De wolf was duidelijk niet bang. Hij liep zo langs de trekker. Ik heb vanmorgen snel mijn telefoon gepakt om het te filmen, mijn broer ook. Dit is gaaf om te zien, dat gebeurt niet vaak.' Roy, de broer van Celine, zag zo'n twee uur later een wolf langs zijn trekker lopen.

Het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging bevestigt dat het inderdaad om een wolf gaat. 'Op de filmbeelden oogt het dier zeer ontspannen. Zoals gebruikelijk is het dier alert en analyseert die het landschap om zich vervolgens doelgerichtheid voort te bewegen. De wolf schenkt geen enkele aandacht aan de mogelijk aanwezige geurtjes aan struiken/heggen of aandacht voor mensen, zoals we van honden gewend zijn.'

Vaker wolven in de Betuwe

Het is nog onbekend welke wolf dit is, maar het is niet de eerste keer dat een wolf opduikt in de Betuwe. In februari 2018 liep er een via Elst en Randwijk door de Betuwe heen. Deze wolf is vervolgens de Rijn overgezwommen en via Bennekom en Veenendaal de Gelderse Vallei in gelopen. Na midden op de dag een succesvolle oversteek over de A28 te hebben gedaan is deze wolf spoorloos verdwenen.



In juli 2018 zijn twee schapen aangevallen nabij Buren door een andere wolf. Deze was afkomstig uit Duitsland en is via Friesland en de Flevo-polder naar de Betuwe gelopen, om vervolgens de route te vervolgen richting Vlaanderen.

