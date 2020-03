Winterswijker levert Chinese mondkapjes tegen kostprijs 'voor helden in de zorg'

Korten heeft donderdagmorgen de eerste 200 mondkapjes afgeleverd bij de verloskundigen van Wel en Wee in Winterswijk, die ze verder verspreiden onder collega's in de regio. 'Morgen komen er nog eens 400 binnen voor ze', zegt de Achterhoeker, die de mondkapjes tegen kostprijs levert. 'Ik wil er geen cent aan verdienen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Schrijnend

'Mondkapjes zijn een basisvoorziening die voorhanden moet zijn en het is schrijnend als dat niet het geval is. Ik heb te doen met de mensen in de zorg die zich de benen uit de kont lopen', aldus de medewerker van het UWV, die woensdagavond op Facebook zijn actie bekendmaakte. 'De reacties zijn overweldigend.'

Verloskundige Esther Gerritsen is 'ontzettend blij' met de mondkapjes. 'Deze kapjes zijn puur voor bescherming en prima geschikt voor ons. Deze moet je niet gebruiken voor het contact met ernstig zieke mensen.'

Proef op de som

Via een collega die ook een eigen kledingbedrijf heeft en daardoor over contacten in China beschikt, is Korten op het spoor gekomen van een Chinese producent van mondkapjes. Hij zegt de proef op de som te hebben genomen en heeft een bestelling de deur uitgedaan. Enkele dagen later kwam de zending binnen.

'De mondkapjes zijn vanuit Shanghai naar Parijs gevlogen en van daaruit naar Apeldoorn gereden, en toen hierheen', zegt Korten. 'Daar moet je geluk mee hebben, want er zijn natuurlijk ook vliegvelden gesloten zoals bijvoorbeeld Hongkong. Dan blijven de pakketten staan en wordt er niet geleverd.'

Miljoenen

Korten zegt alle soorten maskers te kunnen bestellen. Van de beschermingsmaskers tot de zogenaamde FFP-maskers (Full Face Protection) in de klasse 2 en 3. De prijzen variëren van een paar dubbeltjes tot een paar euro (FFP-masker).

'Deze zending van 200 maskers kost me 141 euro, waarvan de helft verzendkosten. Dus hoe meer ik bestel, des te goedkoper ze worden', zegt Korten, die ondertussen telefonisch weer een aanvraag krijgt. 'Er liggen miljoenen van die dingen in China heb ik begrepen. Ik kan ze onbeperkt bestellen.'

'Alle hulp goed gebruiken'

Korten heeft ook het SKB ingeseind, omdat het ziekenhuis in Winterswijk mogelijk ook zit te springen om mondkapjes. 'Een medewerker van het SKB vroeg er naar en Ik heb het bij de afdeling inkoop neergelegd, inclusief de gegevens van de Chinese producent. Ze zouden er naar kijken.'

Volgens Saskia Steenbergen, woordvoerder van het SKB, heeft Korten de juiste weg bewandeld: 'Dan wordt er heel serieus naar gekeken. We kunnen alle hulp goed gebruiken. Ja, we werken samen met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, dat de medische hulpmiddelen gezamenlijk inkoopt. Maar de afdeling inkoop is er ook druk mee. Met zulke initiatieven zijn we altijd blij.'