Corsoclub Passewaaij krijgt eindelijk een eigen onderkomen

Voorzitter Wim van Oort is opgetogen. 'We zijn er al jaren mee bezig', vertelt hij. 'We hebben meer dan tien locaties bekeken, maar overal was het lastig.' Het liefst had de club een locatie in de wijk Passewaaij gehad. Deze ligt in Tiel West, aan de overzijde van de Nieuwe Tielseweg. 'Eigenlijk ligt dit aan de verkeerde kant van het kanaal', beaamt Van Oort. 'Maar we zijn er heel blij mee. We kunnen hier tien jaar mee vooruit en er is ook ruimte om door te groeien naar een grote wagen.'

Haast is geboden

Momenteel bouwt Passewaaij alleen een jeugdwagen. Dat gebeurt in het oude boedelcentrum aan de Begoniastraat. De club moet deze locatie eind april verlaten hebben. Haast is dus geboden. 'Deze week begint de sloop van het oude gebouw van de reddingsbrigade', zegt Van Oort. 'In de tweede helft van april moet de loods klaar zijn en kunnen we verhuizen.'

De Reddingsbrigade houdt nog een loods voor opslag op het terrein. Verder gaat deze club voor activiteiten meer gebruik maken van de brandweerkazerne aan de Teisterbantlaan.

Fruitcorso in onzekerheid

Wat het Fruitcorso zelf betreft heerst er momenteel onzekerheid over of en hoe het zal doorgaan. Het jaarprogramma voor deze zestigste editie is al wat aangepast. Momenteel wordt er door het bestuur van Vierstromenland een inventarisatie gehouden onder de clubs om te kijken hoe zij er tegenover staan. Als in juni het gewone leven weer doorgaat, is er dan nog genoeg tijd om klaar te zijn voor het corso in september?

Voor zijn club denkt Van Oort dat het ook met de verhuizing erbij wel zal lukken. 'Wij hebben een voorsprong, ook omdat we alleen een jeugdwagen bouwen. Maar wat ons betreft is het: alle wagens doen mee of we doen het niet. Er zal ook hard over nagedacht worden of het het corso dit jaar ook op een andere manier kan. Dat is uiteindelijk aan het bestuur.'