Beeldbellen met de psycholoog: gaat dat wel?

Een laptop in plaats van een cliënt aan je tafel. Gaat dat wel? Het is een beetje wennen. Maar de psychologen van het Helen Dowling Instituut in Arnhem kunnen niet zomaar stoppen met hun begeleiding. Daarvoor hebben hun cliënten, mensen die kanker hebben of hebben gehad, hun hulp veel te hard nodig. En daarom gaan de ondersteunende gesprekken nu door per beeldverbinding.

Klokslag 08.15 uur maakt Aline Rütter, gezondheidspsycholoog bij het Helen Dowling Instituut, per laptop verbinding met de eerste cliënt van de dag. 'Hallo Gonneke, ik zie je. Hoe gaat het vandaag?' De beeldverbinding is goed al beweegt het scherm soms op en neer. Cliënt Gonneke zit op bed en dat beweegt soms wat.

'Mensen huilen ook via het beeldscherm'

Ideaal zo'n beeldverbinding, vind Aline, 'Ik kan gewoon een ondersteunend gesprek voeren, advies geven, er even voor iemand zijn; precies wat ik anders ook doe. Alleen als cliënt wat ontwijkend gedrag vertoont, dan kan ik dat niet altijd helemaal goed inschatten. Natuurlijk komen, net als in een normaal gesprek, ook weleens emoties vrij. Natuurlijk huilen mensen ook via het beeldscherm. Dat is echt niet anders.'

Cliënt Gonneke is blij dat er een beeldverbinding is nu corona een bezoek aan haar psycholoog er fysiek onmogelijk maakt. 'Even wachten tot de coronacrisis voorbij is kan niet. Ik heb de ondersteuning echt hard nodig. Gelukkig heb ik ook via de beeldverbinding goede hulp van Aline.'

Na een tijdje is het gesprek voorbij en wordt de verbinding verbroken. Psycholoog Aline werkt gelijk haar aantekeningen uit. 'Het gaat prima, zo'n beeldverbinding, al is het wel intensief. Je wordt er toch wat meer moe van. Maar ik ben blij dat ik mijn cliënten op deze manier kan blijven ondersteunen.'