Petra verloor haar vader door corona: 'Hij was nog wel zo voorzichtig'

‘We staan straks maar met z’n zessen bij de kist. Dat heeft mijn vader niet verdiend’, zegt Petra. Zondagnacht overleed haar 83-jarige vader aan het coronavirus. In de weken daarvoor fietste hij nog rustig honderd kilometer per week.

‘Het begon met een verkoudheid en koorts. Maar dat verdween weer.’ Petra’s vader en moeder woonden nog zelfstandig. 'Hij was nog wel zo voorzichtig geweest. Nog voor de eerste besmettingen in Nederland, blies hij een etentje met de familie af.'

Hij hield ook afstand. 'Het coronavirus heeft hij hoogstwaarschijnlijk in een winkel opgelopen’, zegt zijn dochter. ‘Anders kunnen wij het niet verklaren.’

Benauwd

Vorige week woensdag werd hij benauwder. Ze overlegden met de huisarts en de internist. 'Maar die vonden hem nog te goed voor een opname in het ziekenhuis.' Drie dagen later was de benauwdheid zo hevig dat hij toch naar het ziekenhuis ging. Daar maakten ze een scan van zijn longen. 'De arts zei toen dat ze het zware vermoeden hadden dat het corona was.'

Dat was zaterdag. Sinds die dag is de wereld van haar familie compleet veranderd. ‘Mijn vader wilde niet naar de IC. Dat hadden mijn ouders al lang geleden besloten.’ Hij kwam te liggen op een ‘gewone’ afdeling voor corona patiënten van het CWZ ziekenhuis. Het was aflopende zaak, dat wisten ze toen.

Afscheid van opa

Met een zuurstofmasker probeerden de ziekenhuismedewerkers het zo aangenaam mogelijk te maken voor haar vader. ‘Ik en mijn moeder mochten bij hem komen. We hebben goed afscheid kunnen nemen. Aan het einde mochten ook mijn kinderen erbij. Maar we hebben besloten dat niet te doen.' Zij hebben via Facetime hun opa voor de laatste keer gezien.'

Zondag, om 1 uur ‘s nachts, overleed haar vader.

Petra bezoekt haar moeder vaak en leeft met haar van dag tot dag. De voorbereiding voor de uitvaart is in volle gang. Maar veel mensen zullen er niet komen. ‘Misschien zijn wij ook besmet. Wij willen geen enkel risico nemen.’ De crematie is daarom in besloten kring.

Moeilijk is dat wel. ‘Dit is een tijd waarin je wilt dat mensen je knuffelen en langskomen. Mijn moeder en ik zitten hier maar met z’n tweetjes. Eenzaam, dat is het beste woord.’

'Corona-klaar'

Petra en haar moeder moeten veertien dagen afwachten of ze geen ziekteverschijnselen krijgen. Daarna kunnen ze hopelijk door met het leven. Maar dat is lastig, ook omdat je overal op het nieuws ‘corona’ hoort. ‘Dan zie je mensen naar een overvol strand gaan. Dan keer je toch meteen om?'

Soms wordt het allemaal teveel: ‘Ik kijk niet alles meer op tv. Ik ben corona-klaar.’

Wel is ze het verplegend personeel enorm dankbaar, en dat wil ze graag benadrukken. 'De liefdevolle verzorging van mijn vader, ik heb heel veel respect voor deze mensen. Want dit is zeker niet makkelijk. Zij willen denk ik ook het liefste veilig thuis zijn bij hun familie.'