Topsporters en corona: Eric Meijers beseft meer dan ooit dat voetbal maar een hobby is

In de serie topsporters en corona vandaag aflevering 9 met de Nijmeegse voetbaltrainer Eric Meijers. 'Een hele hobby valt weg, maar voetbal staat in contrast met wat er nu echt aan de hand is.'

'Heel irreëel en onwerkelijk. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt.' Eric Meijers zit aan de koffie in Nijmegen. Zoals iedereen is de 56-jarige trainer van tweede divisionist Spakenburg aan huis gekluisterd. Hij gaat alleen naar buiten als het echt moet.

Normaal zag een donderdag er voor hem heel anders uit, volledig in het teken van voetbal. 'Ik ben altijd vroeg op en begin dan om alles voor te bereiden. Ik maak twee flapovers, één over de tegenstander en één over onszelf. Ik verdiep me in de tegenstander en bereid de training in detail voor.'

Training NEC

'Om 11 uur ga ik dan naar de training van NEC kijken. Ik praat daar met mensen, maar kijk ook hoe zij zich voorbereiden. Van iedereen leer je.'

'Ik woon er maar honderd meter vandaan en kom al vanaf mijn achtste op de trainingen daar. Toen stond ik achter het doel van Harry Schellekens. Daarna ga ik thuis al warm eten en dan rij ik rond drieën richting Spakenburg. Daar voer ik alvast wat gesprekken. Zo komt bijvoorbeeld om zes uur de fysio. En vanaf half zeven komen de spelers binnen en hebben we wat individuele gesprekken. De training begint om half acht in de kleedkamer en daarna gaan we maximaal anderhalf uur het veld op. Zeker niet langer, want ik geloof vooral in hoge intensiteit en niveau halen, dat staat bij mij centraal.'

Eric Meijers op de training van Spakenburg.

Na de training volgen nog wat gesprekken en daarna duikt Meijers altijd de kantine in. 'Even lekker praten met supporters en bestuursleden, de sfeer vast proeven voor de wedstrijd van zaterdag. Vervolgens rij ik terug naar Nijmegen, rond twaalven ben ik dan weer thuis.'

Respect voor de zorg

Dat is nu allemaal niet meer aan de orde. 'Ja, mijn hele hobby is weggevallen. Want ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Maar dat wil ik wel even in perspectief plaatsen, want het draait nu allemaal om één ding. Een enorm contrast met waar ik mij normaal mee bezighoud. Het is heel heftig. Mijn vrouw werkt al veertig jaar in de zorg en ze zou nu iedere dag wel kunnen werken. Zelf heb ik ook 25 jaar in de zorg gewerkt, maar dan op kantoor. Ik had altijd al heel veel respect voor wat ze daar allemaal doen en nu dubbel. Dit is echt hele heftige materie. Iedereen die wordt getroffen heeft het niet alleen fysiek zwaar, maar ook psychisch. We moeten maar hopen op een vaccin, want het coronavirus gaat nooit meer weg.'

Voorzichtig geworden

Meijers is heel voorzichtig geworden. 'Ik vind dat iedereen moet luisteren naar de experts. Sowieso anderhalve meter afstand houden. Ik heb een moeder van 84, daar doe ik met mijn vrouw mantelzorg voor. Ze heeft altijd alles voor ons gedaan. Mijn vader en mijn twee broers voetbalden ook. Wij gooiden onze voetbaltassen altijd de kelder in en de volgende dag stond alles netjes en schoon weer voor ons klaar. Maar het is wel anders voor haar nu, want normaal had ze veel aanloop', vertelt hij.

Nu komt de Nijmegenaar alleen even met wat boodschappen. 'Al bestelt mijn moeder zelf de meeste boodschappen via internet. Daarin is ze sneller en behendiger dan ik. En ze vermaakt zich wel alleen. Ze doet heel veel woordspelletjes en slaat geen aflevering van Lingo, Twee voor Twaalf of Per Seconde Wijzer over. Maar ik heb dit vanaf begin af aan heel serieus genomen. Nu twee weken geleden werden voor het eerst maatregelen afgekondigd. Ik heb die avond direct de training eruit gegooid. Ik zag direct de ernst van de situatie in, we zijn sindsdien ook niet meer bij elkaar gekomen.'

Ongewis

Het is volkomen ongewis of en wanneer de competitie nog wordt hervat. 'En op de langere termijn wordt het ook spannend. Want ik ga er een beetje vanuit dat dit seizoen klaar is, maar kunnen we half juli wel starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen? Als trainer ben ik daar al wel mee bezig. De contracten lopen af en we proberen ons te versterken. We hadden graag de lijn doorgetrokken in deze competitie. Toen ik kwam, stonden we elfde en nu al zevende. Voor mijn gevoel zat er nog meer in.'

Glenn Hoddle

De voetbalwereld verzint uit verveling allerlei challenges. Eén ervan is vier voetballers noemen die speciale betekenis hebben. 'Ja, ik zag het ook al langskomen. Ik weet meteen wie ik als eerste wil noemen: Glenn Hoddle. Dat vond ik de beste vormgever ooit voor een elftal. Daar heb ik heel veel van geleerd, qua opendraaien, temporiseren en balaannames. En hij was volstrekt tweebenig.'

Ook noemt Meijers Leo Jansen, met wie hij in de zaal heeft gespeeld. 'Hij speelde bij AWC in Wijchen en werd in die tijd de Johan Cruijff van het amateurvoetbal genoemd. Leo dacht altijd drie stappen vooruit en kreeg daarom vaak ruzie met zijn medespelers, die hem niet konden volgen. Hij kon op een gegeven moment naar PSV, maar ging toen druiven plukken in Frankrijk.'

De derde is Willem Korsten uit Nijmegen. 'Ik heb hem nog even als speler gehad bij Achilles. Als hij met 4-0 achterstond op de training, boog hij dat in zijn eentje om tot 5-4 winst. En hij heeft ons nog de beker bezorgd in 2011 tegen Harkemase Boys.'

'En uiteraard ook Cristiano Ronaldo, ook omdat ik hem ooit heb ontmoet. Wij speelden ooit met Achilles tegen het tweede van Manchester United op hun trainingscomplex. Er was maar één toeschouwer en dat was hij. En toen we na afloop van de wedstrijd daar weer weggingen, was hij in zijn eentje nog steeds aan het trainen. De rest is geschiedenis', besluit de Nijmeegse trainer.