Even geen corona: dit was er nog meer in het nieuws

Gemeente Berg en Dal biedt boze inwoner excuses aan

De gemeente Berg en Dal had nooit een persbericht moeten verspreiden waarin werd gesteld dat Luc Scheffers uit Ooij onzin verkocht over een bomenkap bij hem in de buurt. Dat schrijft de gemeente in een rectificatie op dat persbericht. De gemeente rekent zichzelf aan dat het een inwoner met naam en toenaam heeft genoemd. Aanleiding is een verschil van inzicht over het voor een flink deel omhakken van het Kempkesbos, waar Scheffers bij in de buurt woont.

Voorstel voor sanering gifbult onder Arnhems woonwagenkamp: 3,9 miljoen euro

De gifgrond onder en naast de woonwagens aan de Bethaniënstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf wordt gesaneerd, en de staanplekken worden uitgebreid van elf naar maximaal zeventien. Dat voorstel bracht wethouder Cathelijne Bouwkamp woensdagmiddag naar buiten. De kosten bedragen 3,9 miljoen euro.

Al ruim 30 jaar ligt de vervuilde grond op en om het terrein van de Arnhemse woonwagenbewoners. Na gesprekken in januari hierover leek de nu voorliggende optie op de meeste instemming van de kampbewoners te kunnen rekenen.

Fruitteler zet windturbine in tegen vrieskou, maar hij heeft liever een helikopter

Fruitkweker Frederik Bunt uit Slijk-Ewijk is woensdag druk met het beregenen. Fruitbomen staan nu volop in bloei en de knoppen worden zo tegen de vrieskou beschermd. Bunt gebruikt daarvoor ook een windturbine, maar liever zet hij een helikopter in.

'Met een helikopter kan je een grotere oppervlakte aanpakken. Maar in de nacht met een helikopter vliegen zit er in dit land niet in', vertelt hij lachend tussen de struiken, waar straks kruisbessen groeien. De kweker zet bij deze struiken nu een windturbine van een hovercraft in, die continu de lucht mengt zodat de temperatuur bij de grond stijgt.

Oud-bestuurders Vitesse en NEC overleden

De Grote Dikke Leider is niet meer. Ex-voorzitter Hans van Delft van NEC is dinsdag op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ernstig ziek. Van Delft werd in 1997 voorzitter van de Nijmeegse club en trad in 2006 terug. Daarna was hij nog wel als aandeelhouder betrokken bij NEC.

'Gouden Vitessenaar' Kees Bakker is op 76-jarige leeftijd overleden. Bakker was al langere tijd ziek en kreeg de laatste dagen ook nog symptomen van het coronavirus. Woensdagmorgen blies hij zijn laatste adem uit. Bakker was van 1997 tot 2003 politiekorpschef van de regio Gelderland-Midden. Na 2003 begon hij verschillende bestuursfuncties bij Vitesse te bekleden.

