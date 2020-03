Hoe ga je om met iemand met een beperking? Vragen én antwoorden over het coronavirus

Iedere werkdag om 17.20 uur beantwoorden we jullie vragen over het coronavirus in een speciale uitzendingen op TV Gelderland. Woensdag zaten Mike Bruggeman van zorginstelling SiZa en GGD-arts infectieziekten Ashis Brahma aan tafel. Dit zijn de opvallendste vragen mét de antwoorden.

Hoe ga je om met mensen met een beperking die niet kunnen omgaan met een lockdown?

Bruggeman: 'Ik wil het woord lockdown niet gebruiken. We proberen de dagstructuur voor deze mensen zo goed mogelijk in tact te houden, maar zonder bezoekers te ontvangen. Onze medewerkers kunnen deze mensen uitstekend begeleiden in een beschermende omgeving, maar daar willen we geen externe bezoekers bij.'

Hoe reageren de ouders?

'Wisselend. Ik begrijp deksels goed dat ouders het enorm moeilijk vinden om hun kind zo lang niet fysiek te mogen treffen, maar zij kunnen onbewust het coronavirus dragen en zo hun kind en andere bewoners besmetten. Want bewoners wonen vaak in groepen.'

Maakt u zich zorgen om wat er nog gaat komen?

'Nee, dat is een groot woord. We hebben zulke goede medewerkers met zo'n enorme arbeidsmoraal. Als manager word ik daar heel bescheiden van. Als het ambt roept dan staan onze medewerkers klaar en zij gaan er ook voor. Zeven dagen in de week.'

Mijn broer komt van Curaçao naar Nederland. Op dat eiland zijn een paar besmettingen. Mag ik mijn broer meteen bezoeken of moet hij eerst in quarantaine?

Brahma: 'Als de betrokkenen geen griepverschijnselen hebben, mag dat. Dat is de richtlijn. Maar ik vind het raadzaam om na te denken over omhelzingen. Het ligt ook aan de algemene gezondheidssituatie van alle betrokkenen. Daar heb ik geen informatie over.'

Is het raadzaam om een mondkapje te gebruiken als je in de supermarkt werkt?

'Supermarkten nemen al veel maatregelen met spatschermen bij de kassa, beperkte aantallen klanten op hetzelfde moment en afstand houden met winkelwagentjes. Mondmaskertjes zijn een vorm van schijnzekerheid. Het is heel moeilijk om een masker goed te dragen.'

Hoe komt het dat in Italië en Spanje zoveel doden en besmettingen zijn terwijl ze daar al tijden in een lockdown zitten?

'Wat ik begrepen heb, is dat in Italië het coronavirus heel laat is opgemerkt in één ziekenhuis en vanuit dat ziekenhuis zijn heel veel mensen besmet. Van infectieziekten is bekend dat hoe eerder je ingrijpt, hoe minder mensen besmet raken. Dat klinkt logisch, maar als je zoals in Bergamo 21 dagen wacht dan krijg je daar de afschuwelijke toestanden die we nu zien. In een stadje naast Bergamo hebben ze op dag 2 ingegrepen en daar is het aantal besmettingen vele malen lager.'

Waarom zijn tandartspraktijken niet verplicht te sluiten?

'Dit is noodzakelijke zorg. Als je kiespijn hebt, wil je zo snel mogelijk geholpen worden. Tandartsen werken veilig met mondkapjes.'

Heb je ook een vraag over corona? Mail dan naar corona@gld.nl. Bekijk hieronder de volledige uitzending terug:

Zie ook: