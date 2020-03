Bloemen en livemuziek voor Elburgse ouderen in verzorgingstehuizen

De Elburg Foundation (EBF) had gehoopt deze maand de tuin van verzorgingstehuis Het Nieuwe Feithenhof op te kunnen knappen. 'Na de verbouwing van het verzorgingstehuis was daar geen budget meer voor', legt Bertus Wijnne van de organisatie uit. 'Daarom is EBF opgericht: wij startten half februari met een crowdfunding, om deze ouderen toch een mooie tuin te kunnen geven.'

Door de coronacrisis ligt dat project echter stil. 'En dat is jammer. U en ik kunnen nog gewoon even naar buiten, maar deze ouderen hebben geen bloemen om van te genieten.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Gulle gift

En dus nam de EBF contact op met een bloemenkweker in de Flevopolder. 'Die moet 70% van zijn oogst vernietigen om de markt niet te verzadigen. Wij hebben gevraagd of we tulpen bij hem konden kopen. We wilden er wel voor betalen, natuurlijk.'

Dankzij een gulle gift van een anonieme gever kon EBF 300 bossen tulpen kopen: voor elke oudere in de verzorgingstehuizen één.

Renate Zondag is coördinator Welzijn bij de WZU Veluwe, waar Het Nieuwe Feithenhof onder valt. Zij is blij met deze actie. 'Het is het zoveelste bewijs van de enorme betrokkenheid van Elburgers bij onze ouderen. Wij zijn overspoeld met kaarten en bloemen. En nu dit weer, het is geweldig.'

Oer-Hollandse hits

Het Nieuwe Feithenhof had zelf ook iets georganiseerd: een Nijmeegse artiest kwam optreden voor de bewoners. Uiteraard niet binnen, maar voor de ingang. 'We hebben een oproep gedaan aan artiesten, in de hoop dat er zoveel mogelijk hier gratis komen optreden', legt Zondag uit. 'En je ziet het: de ouderen vinden het fantastisch.' Op de balkonnetjes en in de centrale hal zongen en zwaaiden de mensen gezellig mee met de oer-Hollandse hits.

Niet alleen de bewoners genoten van de muziek: ook familieleden deinden mee op de bekende deuntjes. 'Ze mogen niet naar binnen, natuurlijk', zegt Zondag. 'Maar ook daar hebben we creatieve oplossingen voor. We helpen alle ouderen met beeldbellen. En veel mensen komen hier door het raam met hun familie praten. De aandacht voor mensen blijft er dus.'

Na een half uur muzikaal vermaak bracht het personeel van Het Nieuwe Feithenhof de bloemen bij de bewoners op de kamers. 'En we gaan iedereen vertellen hoe ze aan die bloemen komen.' Wijnne vertrok alvast naar de volgende locatie. 'Zo kunnen we deze mensen toch nog wat groen geven. En als dit allemaal voorbij is, willen we alsnog die mooie tuin gaan realiseren, natuurlijk.'