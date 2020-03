Zwemmer Knipping ziet Spelen in het water vallen

'Ik ben vaak van maandag tot en met vrijdag in Eindhoven', stelt de zwemmer. 'Al met al zitten daar best wat uren in. Als je dat week in week uit doet voor dat ene doel, dan is het jammer dat het wegvalt. Maar gezondheid is ook heel belangrijk.'

Omdat alle zwembaden gesloten zijn, zoekt de atleet nog naar een zwembad waar hij nog wel wat kan trainen. Het EK in augustus staat namelijk als enige grote zwemtoernooi nog op de kalender voor dit jaar en daar wil Knipping goed presteren.

Watergevoel kwijt

'Als zwemmer ben je heel snel het watergevoel in het water kwijt', stelt de atleet. 'Je conditie kun je wel opvangen met fietsen, trainen en andere oefeningen. Maar sportspecifieke oefeningen moet je blijven doen. Als je dat niet doet, dan raak je het gevoel kwijt. Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen en dat wil je niet.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Creatieve oplossingen

Dus zoekt de zwemmer naar creatieve oplossingen, zoals particuliere hulp. 'Ik weet niet of mensen zo'n groot zwembad in de tuin hebben', zegt de Achterhoekse zwemmer. Hij zoekt een bad van minimaal twintig meter lang. 'Het liefst vijfentwintig natuurlijk, want dat is normaal in Nederland.'

Volgens hem zou het hem kunnen helpen om niet alleen in augustus, maar ook volgend jaar tijden de Spelen, beslagen ten ijs te komen. 'Zeker om gewoon nog een klein beetje te zwemmen, het gevoel te houden', aldus de zwemmer, die er niet van houdt om stil te zitten. 'En gewoon om een beetje bezig te blijven.'